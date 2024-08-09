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Разрушения

В Белгородском районе при обстреле пострадал мирный житель

9 августа 2024, 17:19
Фото: Изображение Midjourney
Разрушения
Мирный житель ранен в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Белгородском районе, где также произошли обстрелы четырёх населенных пунктов области, что привело к повреждениям зданий и домов.

На въезде в поселение Ясные Зори беспилотник атаковал автомобиль. Водитель получил ранение головы и самостоятельно обратился в больницу №2 Белгорода. Госпитализация не потребовалась, его отправили на амбулаторное лечение.

Кроме того, четыре населённых пункта региона подверглись нападению БПЛА.

В Ясных Зорях также в здании управления выбиты окна и повреждён фасад. В посёлке Политотдельский после взрыва дрона-камикадзе пробило крышу частного дома и повредило забор осколками.

В Грайворонском городском районе в посёлке Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с беспилотника возник пожар на крыше частного дома, который быстро потушили с помощью предоставленного администрацией огнетушителя. В посёлке Пороз из-за обстрела выбило окна в частном доме и летней кухне.

Спасательные службы уже действуют на месте происшествий и выясняют информацию о нанесённом ущербе.

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