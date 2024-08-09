В Белгородском районе при обстреле пострадал мирный житель

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
На въезде в поселение Ясные Зори беспилотник атаковал автомобиль. Водитель получил ранение головы и самостоятельно обратился в больницу №2 Белгорода. Госпитализация не потребовалась, его отправили на амбулаторное лечение.
Кроме того, четыре населённых пункта региона подверглись нападению БПЛА.
В Ясных Зорях также в здании управления выбиты окна и повреждён фасад. В посёлке Политотдельский после взрыва дрона-камикадзе пробило крышу частного дома и повредило забор осколками.
В Грайворонском городском районе в посёлке Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с беспилотника возник пожар на крыше частного дома, который быстро потушили с помощью предоставленного администрацией огнетушителя. В посёлке Пороз из-за обстрела выбило окна в частном доме и летней кухне.
Спасательные службы уже действуют на месте происшествий и выясняют информацию о нанесённом ущербе.