В Белгородском районе при обстреле пострадал мирный житель

В Грайворонском городском районе в посёлке Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с беспилотника возник пожар на крыше частного дома, который быстро потушили с помощью предоставленного администрацией огнетушителя. В посёлке Пороз из-за обстрела выбило окна в частном доме и летней кухне.