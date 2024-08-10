В Белгородской области скончался мужчина, которого избил сын из-за конфликта

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Житель Прохоровского района избил своего отца, от полученных травм мужчина скончался. Сейчас обвиняемый задержан. СК СУ по Белгородской области расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отца, повлекшего по неосторожности его смерть.
По данным следствия, 28 июля обвиняемый и его отец находились дома в посёлке Радьковка Прохоровского района. Между мужчинами произошёл конфликт, и сын несколько раз ударил отца ногами и руками по голове.
Медикам не удалось спасти пострадавшего. 8 августа 2024 года он скончался от полученных травм в лечебном учреждении. Его сын задержан, ему предъявили обвинение. Суд на время расследования отправил фигуранта под стражу.
Как сообщают в региональном СК СУ, по делу назначен ряд судебных экспертиз.