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Бытовая ссора отца и сына в Белгородской области закончилась смертью в больнице

В Белгородской области скончался мужчина, которого избил сын из-за конфликта

10 августа 2024, 06:56
Фото: 1MI

Бытовая ссора отца и сына в Белгородской области закончилась смертью в больнице

В Прохоровском районе скончался в больнице мужчина, ранее у них с сыном произошёл конфликт, который перерос в избиение. Об инциденте рассказал СУ СК по Белгородской области.

Житель Прохоровского района избил своего отца, от полученных травм мужчина скончался. Сейчас обвиняемый задержан. СК СУ по Белгородской области расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отца, повлекшего по неосторожности его смерть.

По данным следствия, 28 июля обвиняемый и его отец находились дома в посёлке Радьковка Прохоровского района. Между мужчинами произошёл конфликт, и сын несколько раз ударил отца ногами и руками по голове.

Медикам не удалось спасти пострадавшего. 8 августа 2024 года он скончался от полученных травм в лечебном учреждении. Его сын задержан, ему предъявили обвинение. Суд на время расследования отправил фигуранта под стражу.

Как сообщают в региональном СК СУ, по делу назначен ряд судебных экспертиз.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Задержание#Нападение#Следствие
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