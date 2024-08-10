Прямое попадание в дом и раненая женщина: Белгородская область вновь под обстрелом

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области. Есть пострадавшая.
В Шебекино из-за обстрела пострадала женщина. Её с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи её переведут в больницу №2 Белгорода.
Повреждения выявили в четырёх частных домах, в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа от прямого попадания снаряда в одном нежилом доме разрушены крыльцо и забор.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что беспилотники атаковали Белгородский и Борисовский районы.