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Прямое попадание в дом и раненая женщина: Белгородская область вновь под обстрелом

Прямое попадание в дом и раненая женщина: Белгородская область вновь под обстрелом

10 августа 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская область вновь попала под обстрелы. В Шебекино ранена мирная жительница, в Грайворонском городском округе прямое попадание в нежилой дом.

ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области. Есть пострадавшая.

В Шебекино из-за обстрела пострадала женщина. Её с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи её переведут в больницу №2 Белгорода.

Повреждения выявили в четырёх частных домах, в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа от прямого попадания снаряда в одном нежилом доме разрушены крыльцо и забор.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что беспилотники атаковали Белгородский и Борисовский районы.

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