Из-за угрозы диверсий и терактов в Белгородской области вновь вводится особый режим

Posted Сегодня, 21:57
Published Сегодня, 21:57
Modified Сегодня, 22:59
Updated Сегодня, 22:59
В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом ночью 10 августа сообщили федеральные СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Аналогичное решение принято и по другим приграничным регионам. Режим КТО также ввели в Брянской и Курской областях.
Как сообщает НАК, в приграничье вводятся дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической защищённости.
Местные власти это решение пока никак не комментировали.
Режим КТО уже действовал в Белгородской области — в мае 2023 года. Тогда сложилась тревожная обстановка в Грайворонском горокруге — украинские диверсанты проникли в приграничье. Режим КТО в регионе ввели 22 мая 2023 года, а отменили уже на следующий день.