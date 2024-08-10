Из-за угрозы диверсий и терактов в Белгородской области вновь вводится особый режим

Режим КТО уже действовал в Белгородской области — в мае 2023 года. Тогда сложилась тревожная обстановка в Грайворонском горокруге — украинские диверсанты проникли в приграничье. Режим КТО в регионе ввели 22 мая 2023 года, а отменили уже на следующий день.