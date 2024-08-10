bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:57

Published Сегодня, 21:57

Modified Сегодня, 22:59

Updated Сегодня, 22:59

В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

Из-за угрозы диверсий и терактов в Белгородской области вновь вводится особый режим

9 августа 2024, 21:57
Фото: 1MI

В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

Аналогичное решение принято и по другим регионам приграничья. Режим КТО в Белгородской области уже действовал — в 2023 году.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом ночью 10 августа сообщили федеральные СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Аналогичное решение принято и по другим приграничным регионам. Режим КТО также ввели в Брянской и Курской областях.

Как сообщает НАК, в приграничье вводятся дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической защищённости.

Местные власти это решение пока никак не комментировали.

Режим КТО уже действовал в Белгородской области — в мае 2023 года. Тогда сложилась тревожная обстановка в Грайворонском горокруге — украинские диверсанты проникли в приграничье. Режим КТО в регионе ввели 22 мая 2023 года, а отменили уже на следующий день.

Режим контртеррористической операции отменили в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Режим КТО отменили в Воронежской областиОбъявят ли мобилизацию из-за атаки ВСУ на Курскую область? Ответили в ГосдумеГлава Курчатова, где находится Курская АЭС, назвал ситуацию в городе напряжённой
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Курская область#Новости Белгорода#Брянская область#Белгород#Приграничье#Нак#СВО#Режим КТО
Подпишитесь
Режим КТО вновь ввели в Белгородской области. Что это значит для мирных жителей?
Сегодня, 22:42
На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?
Сегодня, 13:17
Белгородцам звонят из администрации и просят готовиться к эвакуации. Что происходит?
Сегодня, 09:51
Белгородцы требуют разъяснить, чего ждать в приграничье после событий под Курском
Сегодня, 07:17
Автомобиль на шебекинской трассе подвергся атаке дрона: ранены три человека
Сегодня, 14:16