Два человека погибло и два пострадало в ДТП под Белгородом с молодым водителем

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Два человека погибли 9 августа в ДТП в Строителе Яковлевского городского округа Белгородской области. По данным Госавтоинспекции Белгородской области, авария произошла в 22:40 минут.
18-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада Гранта», не убедилась в безопасности манёвра при повороте налево на регулируемом перекрёстке на улицах 5 Августа-Жукова. Она не уступила дорогу мотоциклу «Сузуки GSX S1000», которым управлял 26-летний мужчина, двигающийся без изменения траектории. Машина и мотоцикл столкнулись.
В результате ДТП на месте погибли водитель мотоцикла и 18-летняя пассажирка «легковушки». Водитель «Лады» и ещё одна пассажирка 18 лет доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
У водителя «Лады» стаж был меньше месяца. Обстоятельства аварии выясняются.