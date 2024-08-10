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Два человека погибло и два пострадало в ДТП под Белгородом с молодым водителем

Два человека погибло и два пострадало в ДТП под Белгородом с молодым водителем

10 августа 2024, 07:40
Фото: 1MI
В Строителе произошло серьёзное ДТП с мотоциклом и «Ладой», которой управляла девушка с водительским стажем меньше месяца. Два человека скончалось, ещё двое в больнице.
Сюжет
ДТП

Два человека погибли 9 августа в ДТП в Строителе Яковлевского городского округа Белгородской области. По данным Госавтоинспекции Белгородской области, авария произошла в 22:40 минут.

18-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада Гранта», не убедилась в безопасности манёвра при повороте налево на регулируемом перекрёстке на улицах 5 Августа-Жукова. Она не уступила дорогу мотоциклу «Сузуки GSX S1000», которым управлял 26-летний мужчина, двигающийся без изменения траектории. Машина и мотоцикл столкнулись.

В результате ДТП на месте погибли водитель мотоцикла и 18-летняя пассажирка «легковушки». Водитель «Лады» и ещё одна пассажирка 18 лет доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

У водителя «Лады» стаж был меньше месяца. Обстоятельства аварии выясняются.

Погибший и пострадавшие: под Белгородом из-за «спешки» случилось два ДТП
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