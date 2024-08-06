«Хаббл» сфотографировал самую крошечную и далёкую от Земли галактику

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Космический телескоп «Хаббл» обнаружил новую крошечную галактику. Она расположена в 45 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы — рядом с ней находятся и другие галактики, как большие, так и маленькие.
Маленькой галактике дали название IC 3430. Она имеет овальную форму, но без каких-либо отличительных черт. Судя по исследованиям, в ней также отсутствует большая часть газа, который необходим для образования новых звёзд. Ядро же её состоит из горячих и массивных голубых звёзд — это значит, что недавно там образовалась новая звезда.
«Хабблу» удалось сделать снимок крошечной эллиптической галактики.
Астрономы продолжают находить всё новые и новые галактики: например, недавно нашли самую древнюю. Некоторые из них удаётся запечатлеть на камеру.