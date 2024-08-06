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Маленькая галактика IC 3430

«Хаббл» сфотографировал самую крошечную и далёкую от Земли галактику

6 августа 2024, 10:28
Фото: NASA
Маленькая галактика IC 3430
Новую маленькую галактику удалось обнаружить астрономам. Также стало известно, как она выглядит: соответствующий снимок опубликовали на сайте NASA.

Космический телескоп «Хаббл» обнаружил новую крошечную галактику. Она расположена в 45 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы — рядом с ней находятся и другие галактики, как большие, так и маленькие.

Маленькой галактике дали название IC 3430. Она имеет овальную форму, но без каких-либо отличительных черт. Судя по исследованиям, в ней также отсутствует большая часть газа, который необходим для образования новых звёзд. Ядро же её состоит из горячих и массивных голубых звёзд — это значит, что недавно там образовалась новая звезда.

«Хабблу» удалось сделать снимок крошечной эллиптической галактики.

Астрономы продолжают находить всё новые и новые галактики: например, недавно нашли самую древнюю. Некоторые из них удаётся запечатлеть на камеру.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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