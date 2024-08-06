«Хаббл» сфотографировал самую крошечную и далёкую от Земли галактику

Маленькой галактике дали название IC 3430. Она имеет овальную форму, но без каких-либо отличительных черт. Судя по исследованиям, в ней также отсутствует большая часть газа, который необходим для образования новых звёзд. Ядро же её состоит из горячих и массивных голубых звёзд — это значит, что недавно там образовалась новая звезда.