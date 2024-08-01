Ровесница Большого взрыва? Учёные обнаружили самую древнюю галактику

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Считается, что галактика JADES-GS-z14-0 образовалась примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Такой вывод крайне удивил учёных, поскольку по их изначальным предположениям такое было просто невозможно.
Специальный прибор исследователей следил за галактикой в начале текущего года целых десять часов. Результаты этого наблюдения показали красное смещение у галактики в 14,32 — самое большое из всех других исследованных галактик.
Учёные объясняют, что спектральный анализ позволяет определить величину объекта, отсекая шум, создаваемый звёздами. Так, предполагается, что галактика имеет протяженность как минимум 1600 световых лет, а её свет в основном исходит от молодых звёзд, а не от черной дыры. Масса же галактики примерно на 90% меньше массы Млечного пути. Хотя это может показаться незначительной величиной, для ранней Вселенной такая развитая галактика — это парадокс.
Также космический аппарат «Джеймс Уэбб» нашёл в галактике много пыли и тяжёлых элементов, что наводит на мысль о наличии многих поколений массивных звезд.
Отметим, что ранее учёные благодаря космическим телескопам сделали снимки не только холодной экзопланеты, но также показали далёкую галактику и верхние слои Юпитера вблизи.