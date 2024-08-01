Ровесница Большого взрыва? Учёные обнаружили самую древнюю галактику

Учёные объясняют, что спектральный анализ позволяет определить величину объекта, отсекая шум, создаваемый звёздами. Так, предполагается, что галактика имеет протяженность как минимум 1600 световых лет, а её свет в основном исходит от молодых звёзд, а не от черной дыры. Масса же галактики примерно на 90% меньше массы Млечного пути. Хотя это может показаться незначительной величиной, для ранней Вселенной такая развитая галактика — это парадокс.