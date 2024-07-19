Учёные нашли новую галактику. Что она из себя представляет и есть ли там жизнь?

Известно, что у галактики неправильная форма и состоит она из молодых голубых звёзд. Её форма напоминает другую звездообразующую галактику под названием Лев П, которая находится в созвездии Льва. Астрономы выяснили, что Ворон А в несколько раз больше Льва П, а внутри него находится множество молодых звёзд, чей возраст не превышает 200 млн лет.