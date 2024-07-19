Учёные нашли новую галактику. Что она из себя представляет и есть ли там жизнь?

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Астрономы рассказали, что открыли новую галактику в созвездии Ворона. На данный момент её назвали Ворон А. В галактике, находящейся в изоляции от других крупных объектов, нашли много газа. В интернете также появилось её изображение — Ворона А похожа на скопление синих звёзд.
Обнаружить открытие удалось с помощью специального проекта SEAMLESS, который направлен на поиск галактик с малой массой: для этого он фильтрует полученные из космоса изображения для выявления тусклых источников. Ворон А уже замечали ранее, однако установить, что именно из себя представляет находка, удалось только сейчас.
Известно, что у галактики неправильная форма и состоит она из молодых голубых звёзд. Её форма напоминает другую звездообразующую галактику под названием Лев П, которая находится в созвездии Льва. Астрономы выяснили, что Ворон А в несколько раз больше Льва П, а внутри него находится множество молодых звёзд, чей возраст не превышает 200 млн лет.
Радиус открытой галактики составляет 834 световых года и находится она в 11,3 млн световых лет от Земли. Такая близость позволит специалистам лучше изучить её: узнать, есть ли на Вороне А тёплая среда и зона турбулентности, а также с какой скоростью она вращается.