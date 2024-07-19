bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Учёные нашли новую галактику. Что она из себя представляет и есть ли там жизнь?

Учёные нашли новую галактику. Что она из себя представляет и есть ли там жизнь?

19 июля 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Новая галактика Ворон А, обнаруженная астрономами, находится на расстоянии 11,3 миллиона световых лет. Её близкое расположение позволит учёным провести более детальное исследование её структуры и возможного наличия жизни, отметили в ixbt.com.
Сюжет
Ученые

Астрономы рассказали, что открыли новую галактику в созвездии Ворона. На данный момент её назвали Ворон А. В галактике, находящейся в изоляции от других крупных объектов, нашли много газа. В интернете также появилось её изображение — Ворона А похожа на скопление синих звёзд.

Найденная галактикаНайденная галактика
Найденная галактика
Фото: Jones et al., 2024

Обнаружить открытие удалось с помощью специального проекта SEAMLESS, который направлен на поиск галактик с малой массой: для этого он фильтрует полученные из космоса изображения для выявления тусклых источников. Ворон А уже замечали ранее, однако установить, что именно из себя представляет находка, удалось только сейчас.

Известно, что у галактики неправильная форма и состоит она из молодых голубых звёзд. Её форма напоминает другую звездообразующую галактику под названием Лев П, которая находится в созвездии Льва. Астрономы выяснили, что Ворон А в несколько раз больше Льва П, а внутри него находится множество молодых звёзд, чей возраст не превышает 200 млн лет.

Радиус открытой галактики составляет 834 световых года и находится она в 11,3 млн световых лет от Земли. Такая близость позволит специалистам лучше изучить её: узнать, есть ли на Вороне А тёплая среда и зона турбулентности, а также с какой скоростью она вращается.

Когда взорвётся Солнце и есть ли жизнь на Марсе? Ответы на главные вопросы о космосе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вызов» в космосе и белорус в Нью-Йорке: на какое кино белгородцы ходили в апрелеБелгородцы приветствуют героя Вселенной: что писали в газетах о полёте ГагаринаЧто происходит с белгородской сиренью в космосе?
#Александра Склярова#Наука#Ученые#Галактика
Подпишитесь
Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»
Сегодня, 11:08
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Сегодня, 12:06
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Сегодня, 13:07
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?
Сегодня, 13:17
В Белгороде массово увольняют директоров школ?
Сегодня, 07:38
Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
Сегодня, 09:02