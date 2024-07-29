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Posted Сегодня, 14:44

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Снимок Юпитера

Учёные показали завораживающие снимки Юпитера и далёкой галактики

29 июля 2024, 14:44
Фото: nasa.gov
Снимок Юпитера
Учёные сделали подробный снимок далёкой галактики NGC 3430 и детальное изображение поверхности Юпитера. Все снимки показали на официальном сайте NASA.

Как на самом деле выглядит Юпитер?

В мае текущего года зонд NASA Juno приблизился к планете Юпитер и сделал несколько детальных снимков в цвете. На полученных изображениях видны штормы и облачные структуры.

На этот раз зонд зафиксировал на планете ураганы, которые находятся в «складчатой нитевидной области». Именно в этих областях зональные струи, создающие полосатые узоры, которые мы видим на Юпитере, рассеиваются, из-за чего образовываются турбулентные узоры. Такое явление можно наблюдать на протяжении всего нескольких дней.

Запечатлеть такие кадры удалось на расстоянии около 29 000 километров от Юпитера и на широте примерно 68 градусов к северу от экватора.

Снимок ЮпитераСнимок Юпитера
Снимок ЮпитераСнимок Юпитера
Снимок ЮпитераСнимок Юпитера
Снимок Юпитера
Фото: nasa.gov

Соседняя галактика

Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный кадр спиральной галактики NGC 3430. Находится эта галактика в созвездии Малого Льва — это в 100 миллионах световых лет от Земли.

За пределами этой галактики расположены и другие, которые находятся так близко, что видны нам, как ярко-голубые звёзды за пределами снятой галактики. При этом сама галактика имеет яркий центр, называемый ядром, от которого расходятся своеобразные «рукава».

Астроном Эдвин Хаббл описал свою классификацию галактик, где определил около четырёхсот штук, различающихся по внешнему виду: всего он насчитал пять различные видов галактик. Эта же галактика NGC 3430 похожа на спираль, у которой отсутствует центральная полоса, но есть открытые и чётко заметные «рукава».

Снимок галактикиСнимок галактики
Снимок галактики
Фото: nasa.gov
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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