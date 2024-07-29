Учёные показали завораживающие снимки Юпитера и далёкой галактики

На этот раз зонд зафиксировал на планете ураганы, которые находятся в «складчатой нитевидной области». Именно в этих областях зональные струи, создающие полосатые узоры, которые мы видим на Юпитере, рассеиваются, из-за чего образовываются турбулентные узоры. Такое явление можно наблюдать на протяжении всего нескольких дней.