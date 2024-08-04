Новая убитая ВСУ в Шебекино и стоимость проезда в Старом Осколе: итоги дня

Компания «ТрансАльянс» отправила такое уведомление в конце июля. В нём было объявлено о повышении тарифов с начала сентября. В пределах города проезд обойдется в 32 рубля при оплате безналичным способом и в 35 рублей — при оплате наличными. А за пределами города придётся уплатить 3 рубля 52 копейки или 3 рубля 85 копеек соответственно в зависимости от выбора карты или наличных за каждый километр.