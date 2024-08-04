Новая убитая ВСУ в Шебекино и стоимость проезда в Старом Осколе: итоги дня

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
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Updated Сегодня, 17:17
Вооруженные силы Украины атаковали многоквартирные и частные жилые строения в населенном пункте в белгородском приграничье. Один человек погиб.
Один из беспилотников-камикадзе долго кружил около многоквартирного дома, пока операторы не выбрали объектом для нападения самую удаленную квартиру на верхнем этаже здания. Аппарат разбил оконное стекло и взорвался внутри помещения. Пожилая женщина скончалась на месте от полученных ран. По некоторым данным, ей исполнилось 75 лет.
БПЛА также атаковали квартиры ещё в двух многоквартирных домах. Там были повреждены оконные рамы и внутренняя облицовка, но без пострадавших. Также под удар попали два частных дома. В результате взрывов начались пожары, однако огонь быстро был потушен.
Позже Шебекино дважды в течение часа попало под обстрел. Ранения получили два человека.
Ещё один пострадавший от атак ВСУ — в Белгородском районе. Там дрон атаковал машину, водитель получил закрытый перелом ноги.
Местное издание сделало запрос у администрации района. Власти сообщили, что частные перевозчики имеют возможность сами определять стоимость проезда, предварительно уведомив об этом администрацию округа.
Компания «ТрансАльянс» отправила такое уведомление в конце июля. В нём было объявлено о повышении тарифов с начала сентября. В пределах города проезд обойдется в 32 рубля при оплате безналичным способом и в 35 рублей — при оплате наличными. А за пределами города придётся уплатить 3 рубля 52 копейки или 3 рубля 85 копеек соответственно в зависимости от выбора карты или наличных за каждый километр.
Ранее в апреле «ТрансАльянс» заявлял, что цена билета должна быть не менее 42 рублей. Однако после шума в интернете это сообщение было удалено. На данный момент информации о повышении тарифов от компании на её платформах не появлялось.
Фирма «ТрансАльянс» была зарегистрирована в Старом Осколе в марте 2014 года. Её владельцами по очереди были Мария Булгакова, Андрей Немыкин и Владимир Тебекин. На сегодняшний день компанию в равной пропорции контролируют Сергей Голованов и Александр Рябиченко. По результатам 2023 года организация доложилась о доходах в 15 миллионов рублей и чистой выручке в 2,1 миллиона рублей.
В субботу противовоздушная оборона в Белгороде предотвратила два нападения с использованием систем залпового огня Himars, как сообщили в связанном с группировкой военных «Север» Telegram-канале «Северный ветер». Все ракеты были сбиты, никто не пострадал, и серьезных повреждений не произошло.
Ранее эксперт по военным вопросам Геннадий Алёхин рассказывал об атаках на Белгород из американских РСЗО на канале «Сладков+» в Telegram. Согласно его информации, две ракеты Himars были сбиты на приближении к региональному центру утром 2 августа.
В это же время продолжаются боевые действия у границы Белгородской области, преимущественно в Волчанске и посёлке Глубокое. Вооружённые силы Украины проводят атаки на Волчанск, пытаясь перебросить подкрепление на правый берег реки Волчья. Происходят стычки в районе многоэтажек. Два нападения были отражены в районе Старицы. Три нападения украинские войска провели у Глубокого, ещё одно — возле Зелёного.
На харьковском направлении в последнее время значительных изменений в линии фронта не произошло.