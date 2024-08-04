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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Под Белгородом водитель ранен после атаки дрона ВСУ

Водитель получил перелом ноги после атаки беспилотника ВСУ на его машину

4 августа 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney

Под Белгородом водитель ранен после атаки дрона ВСУ

Взрыв произошёл на трассе в Белгородском районе. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе украинский FPV-дрон со взрывчаткой атаковал легковой автомобиль, который ехал по участку трассы между Ясными Зорями и Октябрьским. Был ранен водитель — у него врачи выявили закрытый перелом ноги. В больницу в Белгороде пострадавшего доставили бойцы самообороны.

Мужчине оказали помощь, наложили гипсовую лангету и отпустили домой восстанавливаться амбулаторно. Его машина повреждена.

Напомним, ранее во время обстрелов в Шебекино ранения получили двое мужчин. А утром там же после взрыва беспилотника в квартире многоэтажного дома погибла пожилая женщина.

Женщина погибла после взрыва дрона в квартире в Шебекино
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Водитель#Ясные зори#Трасса#Октябрьский#Ранение#Самооборона#Атака ВСУ#Дроны#Белогородский район
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