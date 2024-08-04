Водитель получил перелом ноги после атаки беспилотника ВСУ на его машину

В Белгородском районе украинский FPV-дрон со взрывчаткой атаковал легковой автомобиль, который ехал по участку трассы между Ясными Зорями и Октябрьским. Был ранен водитель — у него врачи выявили закрытый перелом ноги. В больницу в Белгороде пострадавшего доставили бойцы самообороны.