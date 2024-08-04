Не 42, но тоже солидно: в белгородском округе резко вырастет стоимость проезда

«ТрансАльянс» такое уведомление в конце июля прислал. В нём перевозчик сообщил о повышении тарифов с 1 сентября. В пределах города стоимость одной поездки составит 32 рубля при безналичной оплате и 35 рублей — при оплате наличными. Также за пределами города придётся заплатить 3 рубля 52 копейки или 3 рубля 85 копеек при оплате по карте или наличными соответственно.