Не 42, но тоже солидно: в белгородском округе резко вырастет стоимость проезда

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Старооскольское СМИ сделало запрос в администрацию округа. Власти сообщили, что перевозки по городским маршрутам осуществляются как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам. Коммерческие перевозчики могут сами устанавливать стоимость проезда, уведомив об этом администрацию округа.
«ТрансАльянс» такое уведомление в конце июля прислал. В нём перевозчик сообщил о повышении тарифов с 1 сентября. В пределах города стоимость одной поездки составит 32 рубля при безналичной оплате и 35 рублей — при оплате наличными. Также за пределами города придётся заплатить 3 рубля 52 копейки или 3 рубля 85 копеек при оплате по карте или наличными соответственно.
Напомним, в апреле «ТрансАльянс» заявлял, что обоснованный тариф должен составлять не менее 42 рублей. Но после шума в соцсетях сообщение об этом удалили. На сегодня сообщений о повышении тарифов от компании на её площадках не публиковалось.
Компания «ТрансАльянс» зарегистрирована в Старом Осколе в марте 2014 года. Её владельцами в разное время выступали Мария Булгакова, Андрей Немыкин и Владимир Тебекин. Сейчас перевозчиком пополам владеют Сергей Голованов и Александр Рябиченко. По итогам 2023 года компания отчиталась о выручке в 15 млн рублей и чистой прибыли в 2,1 млн рублей.