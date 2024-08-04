bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Старом Осколе с 1 сентября вырастет стоимость проезда в маршрутках

Не 42, но тоже солидно: в белгородском округе резко вырастет стоимость проезда

4 августа 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney

В Старом Осколе с 1 сентября вырастет стоимость проезда в маршрутках

Частный перевозчик «ТрансАльянс» уведомил власти Старого Оскола о повышении тарифов на проезд с начала осени, сообщает 9 Канал.

Старооскольское СМИ сделало запрос в администрацию округа. Власти сообщили, что перевозки по городским маршрутам осуществляются как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам. Коммерческие перевозчики могут сами устанавливать стоимость проезда, уведомив об этом администрацию округа.

«ТрансАльянс» такое уведомление в конце июля прислал. В нём перевозчик сообщил о повышении тарифов с 1 сентября. В пределах города стоимость одной поездки составит 32 рубля при безналичной оплате и 35 рублей — при оплате наличными. Также за пределами города придётся заплатить 3 рубля 52 копейки или 3 рубля 85 копеек при оплате по карте или наличными соответственно.

Напомним, в апреле «ТрансАльянс» заявлял, что обоснованный тариф должен составлять не менее 42 рублей. Но после шума в соцсетях сообщение об этом удалили. На сегодня сообщений о повышении тарифов от компании на её площадках не публиковалось.

Компания «ТрансАльянс» зарегистрирована в Старом Осколе в марте 2014 года. Её владельцами в разное время выступали Мария Булгакова, Андрей Немыкин и Владимир Тебекин. Сейчас перевозчиком пополам владеют Сергей Голованов и Александр Рябиченко. По итогам 2023 года компания отчиталась о выручке в 15 млн рублей и чистой прибыли в 2,1 млн рублей.

Перевозчики обанкротятся, если в Белгороде не повысят стоимость проезда?
Узнать подробнее
Читайте также:
По 20, но на плохом автобусе? Пришло ли время повышать стоимость проезда в БелгородеБелгородские власти пока не решили, когда и как сильно подорожает проездБелгород на Евро, ураган, обстрелы и стоимость проезда: как прошла неделя
#Евгений Грицков#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#ООО «ТрансАльянс»#Стоимость проезда
Подпишитесь
Женщина погибла после взрыва дрона в квартире в Шебекино
Сегодня, 08:13
За час обстрелов Шебекино ранения получили два мирных жителя
Сегодня, 09:49
В первые дни августа ВСУ снова атакуют Белгородскую область ракетами Himars
Сегодня, 08:36
Украла девушка, вернул парень: странная история белгородской совы
Сегодня, 06:47
Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» под Волчанском
Сегодня, 07:09