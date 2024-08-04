В ожидании русского золота: как прошёл восьмой день Олимпиады в Париже

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сегодня начну обзор с конца, а именно с лёгкой атлетики, которая полностью вступила в свои права, но все её финалы прошли вечером, то есть почти последними. Ибо творилось на олимпийском стадионе нечто невообразимое. Сначала зажгли организаторы — охрана не пустила на разминку Шелли-Энн Фрезер-Прайс!!! Из разъяснений выходит, что причина в приезде отдельно от команды, в результате чего не могли продлить её аккредитацию (ну или нечто аналогичное, дающее право на проход на олимпийские объекты). Меры безопасности необходимы, вопросов нет — но охрана, работающая на олимпийском стадионе, не знает, что именно охраняет? И не знает в лицо одну из главных звёзд мировой лёгкой атлетики? А рядом не было никого из официальных лиц, кто знает как выглядит Шелли-Энн Фрезер-Прайс?
Однако позже выяснилось, что не пускали и американку Ша’Карри Ричардсон (главную претендентку на золото)! Но она попалана стадион довольно быстро, что не удивительно — у США чуть больше возможностей защитить своих атлетов, чем у Ямайки (представляю, что начало твориться в официальных кабинетах французской столицы после того, как не пустили американку). Шелли-Энн же снялась с полуфинала вообще (правда, вроде из-за травмы в итоге, но точно неясно до сих пор).
А между тем сам забег и вовсе подарил сенсацию. Когда увидел итоги полуфинала, то тут же возник вопрос — кто такая Жюльен Альфред, пробежавшая быстрее всех? А атлетка из Сент-Люсии на этом не остановилась и уверенно выиграла золото с космическими 10,72! Из тех, кто вообще присутствует на этой Олимпиаде, быстрее бегали в своей карьере только героини скандала с недопуском на разминку. Ша’Карри же осталась с серебром.
Но ещё раньше состоялась смешанная эстафета 4 по 400 м. Накануне американцы установили в ней мировой рекорд и вышли за золотом. Но в составе сборной Нидерландов одна девушка с этим была не согласна. Эта же дисциплина на чемпионате мира 2023 обернулась для голландки Фемке Бол настоящей драмой — она вырвала победу с мировым рекордом для своей команды, но на финише упала и уронила палочку, за что её сборную дисквалифицировали.
И она вышла доказать, кто лучший на самом деле. Когда ей передали эстафету, то она была пятой и отставала от лидирующей американки Браун очень прилично. Но к середине круга догнала соперниц, а на финишной прямой уверенно обогнала и британку, и американку, принеся золото своей команде, а до вчерашнего мирового рекорда не хватило всего 0.02 с!
Ещё одна драма развернулась в десятиборье. Лидеры и главные претенденты на победу олимпийский чемпион Токио канадец Дамиан Уорнер и норвежец Сандер Скоттхейм не взяли начальную высоту в прыжках с шестом и лишились шансов на медали. Золото в итоге выиграл другой норвежец Роотх, серебро завоевал немец Лео Нойгебауэр, а бронзу Линдон Виктор из Гренады.
В тройном прыжке в отсутствии непобедимой Юлимар Рохас золото выиграла чемпионка мира в помещении Теа Лафон из Доминики.
В толкании ядра неожиданностей не было — трехкратным олимпийским чемпионом стал Райан Краузер. И это несмотря на то, что большую часть сезона врачи запрещали ему выступать из-за травм.
Невероятным по накалу получился и турнир смешанных команд в дзюдо. При этом немного омрачила его странная выходка южнокорейцев в поединке с французами. Против 130-килограммового Тедди Ринера, чей рост 204 см, выпустили бронзового призёра в категории до 81 кг. Это выглядело явным неуважением (особенно если учесть, что в своей категории француз победил в финале как раз южнокорейца), а схватка напоминала действия вышибалы в ресторане, ибо Ринер даже за шиворот своего соперника немного потаскал, разумеется, совершив в итоге бросок. Как и предполагалось, в финале сошлись Франция и Япония. По правилам проводится 6 схваток в разных весовых категориях и для победы надо выиграть в четырёх. Японцы вели 3:1, но затем Кларисс Агбеньену и Жан Габа счёт сравняли. И решить судьбу золота должен был один поединок в случайно выбранной категории. И когда выбор мал на мужскую тяжёлую, зал пришёл в экстаз. Мишка Тедди (прозвище Ринера) вышел на татами и в упорной схватке принес Франции золото!
В теннисе разыграли медали в мужских парах, где золото ушло австралийцам Эбдену и Пирсу, и у женщин в одиночном разряде, где совершилась-таки сенсация — золото выиграла китаянка Чжан Циньвэнь!
Ещё две золотые медали Китаю принесли бадминтон и настольный теннис, где они царствуют безраздельно. А вот в стрельбе свою силу вновь показала Южная Корея. Кореянка Джин выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета. В дисциплине скит (стрельба по тарелочкам) золото ушло к США усилиями Винсента Хэнкока. А в стрельбе из лука кореянки заняли два первых места, а вот бронзу у ещё одной кореянки выиграла представительница Франции.
В академической гребле разыграли 4 последних комплекта медалей — в одиночках и восьмёрках у мужчин и женщин. Медали делили всё те же. Сборная Великобритании взяла золото в мужских восьмёрках и бронзу в женских. Нидерланды собрали полный комплект наград — у женщин выиграла Каролин Ферейн, обыграв легендарную новозеландку Эмму Твигг, у мужчин бронзовую медаль завоевал Симон ван Дорп, а мужская восьмёрка добавила в копилку серебро. Румыния выиграла заплыв женских восьмёрок. В мужской одиночке же золото забрал немец Оливер Цайдлер, а серебро — у белоруса Евгения Золотого.
Шоссейная групповая гонка в велоспорте для нас завершилась грустно — наш участник Глеб Сырица до финиша не доехал. А золото, уже второе на играх, выиграл бельгиец Ремко Эвенепул, оставивший позади двух хозяев трассы.
Довольно ожидаемо все было в женской гимнастике — опорный прыжок принес седьмое золото в карьере Симоне Бэйлс, а вот у мужчин было немного интереснее — в вольных упражнениях лучшим стал гимнаст из Филиппин, а на коне — ирландец.
В плавании намечалась битва между Австралией и США, а американцы вообще рассчитывали на 4 золота. И хотя победа сегодня осталась за США, но золота они выиграли всего 2. На 800 м вольным стилем Кэти Ледеки все ещё недосягаема даже для Ариарны Титмус. Это золото стало для неё девятым в карьере — повторение рекорда среди женщин, установленного нашей гимнасткой Ларисой Латыниной 60 лет назад.
В заплыве на 200 м комплексом своё третье золото здесь выиграла канадка Саммер Макинтош, ставшая одной из героинь этих игр. В заплыве на 100 м баттерфляем победил Кшиштоф Милак, подтвердивший высокий уровень венгерской школы.
В комбинированный эстафете 4 по 100 м комплексом также победили американцы, хоть на финише китаянка практически достала Торри Хаски, проиграв лишь касание. Австралийцы стали третьими.
В волейболе у мужчин были сыграны два матча. В ничего не значившей с турнирной точки зрения игре сербы едва не проиграли канадцам, но после двух проигранных партий вдруг решили, что это уже слишком, и вырвали победу, взяв три следующих партии. В матче Италии и Польши особой интриги не вышло — поляков хватило лишь на то, чтобы взять одну партию. В итоге четвертьфинальные пары такие: Италия — Япония, США — Бразилия, Словения — Польша, Франция — Германия. Недовольны примерно все, может быть, кроме Италии.
У женщин тоже прошло две игры — японки разгромили Кению, а Доминиканская Республика оказалась сильнее команды Нидерландов и сохранила шансы на четвертьфинал.
В баскетболе проходили игры, чей результат не вызывал сомнений. Но когда я увидел, что сборная Пуэрто-Рико выиграла первую четверть у США, то подумал — на свою голову. Так и вышло — во второй американцы забросили им 39 очков, уверенно выиграв в итоге. А вот Южный Судан три четверти на равных играл с Сербией, но в конце справиться не получилось и путёвки в четвертьфинал ушли Бразилии и Японии. Здесь образовались такие пары: США — Бразилия (как в волейболе, но исход более очевиден), Канада — Франция, Германия — Греция, Сербия — Австралия.
В медальном зачёте лидирует сборная США, у которой уже 61 медаль. Преследователи отстали серьёзно — у французов 41, у китайцев 37. А вот по золоту всё немного иначе — лидирует Китай с 16 медалями высшей пробы, на втором месте США, у которых 14, а третье делят Франция и Австралия с 12. Тут борьба обещает быть острой. При этом уже 41 сборная выиграла хотя бы одну золотую медаль (а Сент-Люсия и Доминика — первые в своей истории), а у 63 команд есть хотя бы одна медаль в принципе.
То ли еще будет!
Этой победы могло и не быть просто потому, что главный герой до Игр в Пекине мог и не доехать, поэтому данный случай показывает, что иногда заранее утвержденные правила стоит менять.
На чемпионате России по лёгкой атлетике прыгун в высоту Андрей Сильнов выступил неудачно, заняв четвёртое место. А в Пекин попадали лишь первые трое. Однако руки он опускать не стал и поехал на Гран-при в Ноттингем, где установил личный рекорд и показал лучший результат сезона в мире — 2.38 (для сравнения — мировой рекорд кубинца Хавьера Сотомайора — 2.45). Возникла серьёзная проблема — кого же брать на Игры? В итоге решением Олимпийского комитета России в состав сборной вместо третьего призёра ЧР был включён Андрей Сильнов. Кстати, серебряный призер Чемпионата России Вячеслав Воронин в олимпийский финал не пробился.
В решающем этапе оказались Сильнов и Ярослав Рыбаков, чемпион России. Их главным соперником считался Стефан Хольм из Швеции, олимпийский чемпион Афин. Однако он остановился на высоте 2,32, как и немец Рауль Шпанк, а вот высоту 2.34 взяли лишь трое — наши ребята и неожиданно британец Джермейн Мэйсон, доя которого этот результат стал лучшим в карьере. Но высота 2.36 покорилась только Сильнову! И уже в ранге олимпийского чемпиона он попытался взять 2,42 — но не вышло. У Ярослава Рыбакова в итоге осталась бронзовая медаль, так как британцу он уступил по числу попыток.
А на церемонии закрытия Игр именно Андрей Сильнов стал знаменосцем сборной России.