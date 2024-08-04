В ожидании русского золота: как прошёл восьмой день Олимпиады в Париже

Этой победы могло и не быть просто потому, что главный герой до Игр в Пекине мог и не доехать, поэтому данный случай показывает, что иногда заранее утвержденные правила стоит менять.



На чемпионате России по лёгкой атлетике прыгун в высоту Андрей Сильнов выступил неудачно, заняв четвёртое место. А в Пекин попадали лишь первые трое. Однако руки он опускать не стал и поехал на Гран-при в Ноттингем, где установил личный рекорд и показал лучший результат сезона в мире — 2.38 (для сравнения — мировой рекорд кубинца Хавьера Сотомайора — 2.45). Возникла серьёзная проблема — кого же брать на Игры? В итоге решением Олимпийского комитета России в состав сборной вместо третьего призёра ЧР был включён Андрей Сильнов. Кстати, серебряный призер Чемпионата России Вячеслав Воронин в олимпийский финал не пробился.



В решающем этапе оказались Сильнов и Ярослав Рыбаков, чемпион России. Их главным соперником считался Стефан Хольм из Швеции, олимпийский чемпион Афин. Однако он остановился на высоте 2,32, как и немец Рауль Шпанк, а вот высоту 2.34 взяли лишь трое — наши ребята и неожиданно британец Джермейн Мэйсон, доя которого этот результат стал лучшим в карьере. Но высота 2.36 покорилась только Сильнову! И уже в ранге олимпийского чемпиона он попытался взять 2,42 — но не вышло. У Ярослава Рыбакова в итоге осталась бронзовая медаль, так как британцу он уступил по числу попыток.



А на церемонии закрытия Игр именно Андрей Сильнов стал знаменосцем сборной России.