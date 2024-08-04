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Published Сегодня, 08:36

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В первые дни августа ВСУ снова атакуют Белгородскую область ракетами Himars

В первые дни августа ВСУ снова атакуют Белгородскую область ракетами Himars

4 августа 2024, 08:36
Фото: bel.ru
После недолгого затишья в Белгороде и районе снова работает ПВО, сбивая ракеты, запущенные ВСУ из американской реактивной системы залпового огня.
Сюжет
ВСУ

За прошедшие сутки белгородское ПВО отразило две атаки с применением Himars, сообщили в связанном с группировкой войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер». Все ракеты сбили, пострадавших и серьёзных повреждений не было.

Ранее об атаках на Белгород из американского РСЗО сообщал для Telegram-канала «Сладков+» военный эксперт Геннадий Алёхин. По его данным, две ракеты Himars сбили на подлёте к областному центру утром 2 августа.

Но если с РСЗО ПВО справиться получается, то от обстрелов из артиллерии и от атак дронов на жилые дома абсолютной защиты на сегодня нет. За прошедшие сутки в белгородском приграничье были ранены восемь человек, из них семь — в Шебекинском округе. Уже утром 4 августа украинский беспилотник влетел в квартиру в МКД и взорвался — погибла женщина.

В то же время продолжаются боевые действия у границы Белгородской области. В основном — в Волчанске и у населённого пункта Глубокое. ВСУ проводят атаки на Волчанск, пытаются перебросить подкрепления на правый берег реки Волчья. Идут бои в районе многоэтажек. Две атаки отразили в районе Старицы. Три атаки украинские формирования провели у Глубокого, ещё одно — возле Зелёного.

Серьёзных изменений линии фронта на харьковском направлении в последние недели нет.

Геннадий Алёхин: на подлёте к Белгороду сбили две американских ракеты Himars
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Белгород#ВСУ#Приграничье#HIMARS#СВО#Обстрелы
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