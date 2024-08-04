В первые дни августа ВСУ снова атакуют Белгородскую область ракетами Himars

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
За прошедшие сутки белгородское ПВО отразило две атаки с применением Himars, сообщили в связанном с группировкой войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер». Все ракеты сбили, пострадавших и серьёзных повреждений не было.
Ранее об атаках на Белгород из американского РСЗО сообщал для Telegram-канала «Сладков+» военный эксперт Геннадий Алёхин. По его данным, две ракеты Himars сбили на подлёте к областному центру утром 2 августа.
Но если с РСЗО ПВО справиться получается, то от обстрелов из артиллерии и от атак дронов на жилые дома абсолютной защиты на сегодня нет. За прошедшие сутки в белгородском приграничье были ранены восемь человек, из них семь — в Шебекинском округе. Уже утром 4 августа украинский беспилотник влетел в квартиру в МКД и взорвался — погибла женщина.
В то же время продолжаются боевые действия у границы Белгородской области. В основном — в Волчанске и у населённого пункта Глубокое. ВСУ проводят атаки на Волчанск, пытаются перебросить подкрепления на правый берег реки Волчья. Идут бои в районе многоэтажек. Две атаки отразили в районе Старицы. Три атаки украинские формирования провели у Глубокого, ещё одно — возле Зелёного.
Серьёзных изменений линии фронта на харьковском направлении в последние недели нет.