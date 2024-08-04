В первые дни августа ВСУ снова атакуют Белгородскую область ракетами Himars

Но если с РСЗО ПВО справиться получается, то от обстрелов из артиллерии и от атак дронов на жилые дома абсолютной защиты на сегодня нет. За прошедшие сутки в белгородском приграничье были ранены восемь человек, из них семь — в Шебекинском округе. Уже утром 4 августа украинский беспилотник влетел в квартиру в МКД и взорвался — погибла женщина.