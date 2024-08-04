За час обстрелов Шебекино ранения получили два мирных жителя

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Двое мужчин получили ранения. Одному из них осколки попали в грудь, но не проникли внутрь. Он сам дошёл до районной больницы, где его осмотрели, обработали раны и отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё один мужчина получил черепно-мозговую и баротравму. Его на скорой помощи отвезли в горбольницу Белгорода.
Прилёты были в жилой сектор, где повреждения есть в двух многоквартирных домах, а также по территории социального объекта, где пострадали стёкла и фасады. Осколками посекло и одну машину.
Оперативные службы и местные власти проводят подомовой обход. Информация о последствиях будет уточняться.
Напомним, утром после атаки беспилотника на квартиру жилого дома погибла пожилая женщина.