За час обстрелов Шебекино ранения получили два мирных жителя

Двое мужчин получили ранения. Одному из них осколки попали в грудь, но не проникли внутрь. Он сам дошёл до районной больницы, где его осмотрели, обработали раны и отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё один мужчина получил черепно-мозговую и баротравму. Его на скорой помощи отвезли в горбольницу Белгорода.