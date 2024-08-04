bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Шебекино два человека получили ранения после двух обстрелов за час

За час обстрелов Шебекино ранения получили два мирных жителя

4 августа 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

В Шебекино два человека получили ранения после двух обстрелов за час

Город в белгородском приграничье дважды в течение часа стал целью для украинской артиллерии. Есть пострадавшие и повреждения объектов, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Двое мужчин получили ранения. Одному из них осколки попали в грудь, но не проникли внутрь. Он сам дошёл до районной больницы, где его осмотрели, обработали раны и отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё один мужчина получил черепно-мозговую и баротравму. Его на скорой помощи отвезли в горбольницу Белгорода.

Прилёты были в жилой сектор, где повреждения есть в двух многоквартирных домах, а также по территории социального объекта, где пострадали стёкла и фасады. Осколками посекло и одну машину.

Оперативные службы и местные власти проводят подомовой обход. Информация о последствиях будет уточняться.

Напомним, утром после атаки беспилотника на квартиру жилого дома погибла пожилая женщина.

За час обстрелов Шебекино ранения получили два мирных жителя
Узнать подробнее
Читайте также:
Дрон-камикадзе взорвался в квартире жилого дома в ШебекиноУже шестеро за день: ещё два человека ранены при обстреле ШебекиноВ Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся дом
#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Раненые при обстрелах
Подпишитесь
Женщина погибла после взрыва дрона в квартире в Шебекино
Сегодня, 08:13
Не 42, но тоже солидно: в белгородском округе резко вырастет стоимость проезда
Сегодня, 09:31
В первые дни августа ВСУ снова атакуют Белгородскую область ракетами Himars
Сегодня, 08:36
Украла девушка, вернул парень: странная история белгородской совы
Сегодня, 06:47
Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» под Волчанском
Сегодня, 07:09