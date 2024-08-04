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Published Сегодня, 07:09

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Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» под Волчанском

Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» под Волчанском

4 августа 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Апты Алаудинов рассказал РИА Новости о действиях группы «Аида» спецназа «Ахмат» в боях в Волчанске и в его пригородах.
Сюжет
ВСУ

боиВоеннослужащие армии Украины попали в ловушку группы «Аида» спецподразделения «Ахмат» на участке фронта около Волчанска, поделился командующий спецподразделением «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По словам Алаудинова, на харьковском направлении происходят постоянные столкновение по всей линии фронта. По его словам, в некоторых районах ведомства Минобороны справляются со своими задачами, включая бойцов спецподразделения «Ахмат», которое тоже участвует в формировании санитарной зоны у границ Белгородской области.

Руководитель «Ахмата» выделил группу руководителя «Аида», которая провела засаду против группы ВСУ во время ротации в районе Волчанска.

«Группа „Аида“ непосредственно у нас за последние дни провела три очень серьезные спецоперации. Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе, уничтожив её. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка, заняла участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника», — рассказал Алаудинов.

Создавать санитарную зону в Харьковской области группировка войск «Север» начала 10 мая. Российские войска продвинулись на глубину до 15 километров. Сейчас боевые действия идут в Волчанске и вокруг него, а также на участки у села Глубокое недалеко от границы Белгородского района.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#ВСУ#Приграничье#Санитарная зона#СВО#Спецназ Ахмат#Бои на харьковском направлении#Харьковское направление#Апты Алаудинов
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