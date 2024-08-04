Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» под Волчанском

«Группа „Аида“ непосредственно у нас за последние дни провела три очень серьезные спецоперации. Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе, уничтожив её. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка, заняла участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника», — рассказал Алаудинов.