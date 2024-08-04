Застройщик «Вега» обжаловала решение суда о налогах из-за дробления бизнеса

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
ООО СЗ «Вега» обратилось в арбитражный суд Белгородской областью с требованием взыскать с белгородского УФНС 17,5 млн рублей излишне уплаченных налогов. Суд в иске отказал, и теперь белгородский застройщик обжаловал решение в вышестоящей инстанции.
Спор возник после того, как налоговая провела проверку «Веги» в 2021 году и обнаружила, что застройщик занимался дроблением бизнеса, создав подконтрольные организации, которые подпадали под упрощённую систему налогообложения. Этими организациями были общества с ограниченной ответственностью «Атлас», «Кафедра», «Стержень», «ВЕГА», «Контур», «Паркинг». Это позволило застройщику не отражать полностью все доходы организации.
УФНС провело перерасчёт и доначислило «Веге» налогов на 131,37 млн рублей. Подконтрольные «Веге» организации подавали в арбитраж иски с требованием к налоговой вернуть переплаченные по УСН деньги, но суды проиграли. Суд отказал в удовлетворении требований ООО СЗ «Вега» из-за того, что застройщик не имеет положительного сальдо по единому налоговому счёту и потому ошибочно считает, что у него есть переплата по налогам, которую нужно вернуть из бюджета.
Первое заседание по апелляции в 19-м арбитражном суде назначено на 23 сентября.