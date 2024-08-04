Застройщик «Вега» обжаловала решение суда о налогах из-за дробления бизнеса

УФНС провело перерасчёт и доначислило «Веге» налогов на 131,37 млн рублей. Подконтрольные «Веге» организации подавали в арбитраж иски с требованием к налоговой вернуть переплаченные по УСН деньги, но суды проиграли. Суд отказал в удовлетворении требований ООО СЗ «Вега» из-за того, что застройщик не имеет положительного сальдо по единому налоговому счёту и потому ошибочно считает, что у него есть переплата по налогам, которую нужно вернуть из бюджета.