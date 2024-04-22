Из-за чего судятся застройщик «Вега» и мэрия Белгорода?

Как ответили Бел.Ру в мэрии, по условиям договора «Вега» должна была снести аварийное жильё и построить на этом месте новое. Скорее всего, это касается и дома на Гражданском проспекте, 21, который ранее признали аварийным, но не могли снести из-за судебных разбирательствах арендодателей коммерческих площадей с мэрией.