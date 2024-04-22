Из-за чего судятся застройщик «Вега» и мэрия Белгорода?

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Администрация Белгорода прокомментировала для Бел.Ру судебные разбирательства со «Специальным застройщиком „Вега“».
Договор, который пытается продлить «Вега» через суд, касается участка на Гражданском проспекте. На этой улице у застройщика есть три сданных дома.
«СЗ Вега» просит Арбитражный суд Белгородской области продлить аренду участка ориентировочной площадью 26 610 кв. м. Договор был подписан 2 февраля 2008 года.
Как ответили Бел.Ру в мэрии, по условиям договора «Вега» должна была снести аварийное жильё и построить на этом месте новое. Скорее всего, это касается и дома на Гражданском проспекте, 21, который ранее признали аварийным, но не могли снести из-за судебных разбирательствах арендодателей коммерческих площадей с мэрией.
Как сообщают в администрации, застройщик пытался продлить аренду в досудебном порядке, но ему было отказано из-за того, что договор заключён по результатам аукциона, а срок действия является «существенным условием».