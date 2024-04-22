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В мэрии Белгорода раскрыли подробности иска от застройщика «Вега»

Из-за чего судятся застройщик «Вега» и мэрия Белгорода?

22 апреля 2024, 16:50
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода раскрыли подробности иска от застройщика «Вега»

Журналисты Бел.Ру узнали, о каком участке идёт речь в договоре, который «Вега» пытается продлить через суд. Кроме того, стало известно, какое условие должен был выполнить застройщик.
Сюжет
Суд

Администрация Белгорода прокомментировала для Бел.Ру судебные разбирательства со «Специальным застройщиком „Вега“».

Договор, который пытается продлить «Вега» через суд, касается участка на Гражданском проспекте. На этой улице у застройщика есть три сданных дома.

«СЗ Вега» просит Арбитражный суд Белгородской области продлить аренду участка ориентировочной площадью 26 610 кв. м. Договор был подписан 2 февраля 2008 года.

Как ответили Бел.Ру в мэрии, по условиям договора «Вега» должна была снести аварийное жильё и построить на этом месте новое. Скорее всего, это касается и дома на Гражданском проспекте, 21, который ранее признали аварийным, но не могли снести из-за судебных разбирательствах арендодателей коммерческих площадей с мэрией.

Как сообщают в администрации, застройщик пытался продлить аренду в досудебном порядке, но ему было отказано из-за того, что договор заключён по результатам аукциона, а срок действия является «существенным условием».

Красным выделена зона, где, предположительно, находится арендованный участок. Синим — дома «Веги»Красным выделена зона, где, предположительно, находится арендованный участок. Синим — дома «Веги»
Красным выделена зона, где, предположительно, находится арендованный участок. Синим — дома «Веги»
Фото: Bel.ru
Застройщик «Вега» судится с мэрией Белгорода из-за аренды участка
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