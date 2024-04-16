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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Застройщик «Вега» судится с мэрией Белгорода из-за аренды участка

Застройщик «Вега» судится с мэрией Белгорода из-за аренды участка

16 апреля 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Участок более 26 тысяч кв. м. был арендован «Вегой» с 2008 года. Но в 2024 году продлевать договор застройщику пришлось через суд.
Сюжет
Жилье

Застройщик «СЗ Вега» подало иск к Администрации Белгорода чтобы внести изменения в договор об аренде.

По документам, опубликованным в картотеке судебных дел Арбитражного суда Белгородской области, продление касается договора на аренду территории ориентировочной площадью 26 610 кв. м. Подписан документ 2 февраля 2008 года.

«СЗ Вега» через суд хочет изменить четыре пункта, во всех них изменяется только одна фраза. Вместо «до 14 сентября 2024» — «до 14 сентября 2029».

Но в одном пункте меняется не только год, но и появляется новая фраза — «Срок выполнения данного условия». Продлить его выполнение хотят до 2029 года.

Какого именно участка это касается, неизвестно. Бел.Ру отправили запросы в мэрию и застройщику, чтобы узнать подробности.

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#Алёна Мальцева#Жилье#Арбитражный суд#Документ#Аренда#Новости Белгорода#Договор#Белгород
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