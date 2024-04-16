Застройщик «Вега» судится с мэрией Белгорода из-за аренды участка

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Застройщик «СЗ Вега» подало иск к Администрации Белгорода чтобы внести изменения в договор об аренде.
По документам, опубликованным в картотеке судебных дел Арбитражного суда Белгородской области, продление касается договора на аренду территории ориентировочной площадью 26 610 кв. м. Подписан документ 2 февраля 2008 года.
«СЗ Вега» через суд хочет изменить четыре пункта, во всех них изменяется только одна фраза. Вместо «до 14 сентября 2024» — «до 14 сентября 2029».
Но в одном пункте меняется не только год, но и появляется новая фраза — «Срок выполнения данного условия». Продлить его выполнение хотят до 2029 года.
Какого именно участка это касается, неизвестно. Бел.Ру отправили запросы в мэрию и застройщику, чтобы узнать подробности.