Белгородские «Газпром» и «Вега» не могут разобраться с оплатой работ 2014 года

Проблема в том, что по закону «Газпром» имел возможность обратиться с иском о взыскании задолженности в трёхлетний срок с момента подписания ответчиком допсоглашения в январе 2018 года. Исковое заявление же было подано «нарочно» в августе 2021 года. Таким образом, удовлетворить его было уже нельзя, даже «при явном нарушении ответчиком обязанности по оплате».