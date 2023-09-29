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Статуя Фемиды в суде

Белгородские «Газпром» и «Вега» не могут разобраться с оплатой работ 2014 года

29 сентября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Статуя Фемиды в суде
АО «Газпром газораспределение Белгород» не первый год пытается взыскать с ООО «Специализированный застройщик „Вега“» миллион рублей. Началась история в 2014 году с перекладки объектов газораспределения, а в сентябре этого года «Газпром» захотел пересмотреть решение суда от 2021 года. Не вышло.
Сюжет
Суд

Белгородское отделение «Газпрома» обратилось с жалобой в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже. Компания просила пересмотреть результаты последнего судебного разбирательства: тогда с «Веги» хотели взыскать 1,16 млн рублей из-за перекладки объектов газораспределения в 2014 году. Арбитражный суд Белгородской области требования «Газпрома» отклонил.

В апелляционном суде жалобу рассмотрели, после чего в её удовлетворении было решено отказать.

Доводы апелляционной жалобы АО «Газпром газораспределение Белгород» подлежат отклонению как основанные на неверном толковании норм действующего законодательства об исковой давности применительно к фактическим обстоятельствам дела.
решение апелляционного суда

Проблема в том, что по закону «Газпром» имел возможность обратиться с иском о взыскании задолженности в трёхлетний срок с момента подписания ответчиком допсоглашения в январе 2018 года. Исковое заявление же было подано «нарочно» в августе 2021 года. Таким образом, удовлетворить его было уже нельзя, даже «при явном нарушении ответчиком обязанности по оплате».

Специализированный застройщик «Вега» работает в Белгороде с 2009 года. Руководитель — Моисей Фрейдцис. Предприниматель вошёл в топ-100 влиятельных белгородцев. Убыток организации по итогам 2022 года составил 60 млн рублей. Принадлежит фирма Моисею Фрейдцису и Александру Фрейдцису.

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