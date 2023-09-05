«Вега» против налоговой, компания из Пензы — против фонда ЖКХ: арбитраж августа

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:52
ГК «Азбука дома» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Белдорстрой». Заявление было подано 30 августа. Сумма требований — 13,4 млн рублей. В настоящее время дело рассматривается в категории «экономические споры по гражданским правоотношениям» в суде первой инстанции.
Справка. Фирма «Азбука дома» зарегистрирована в Краснодарском крае с 2016 года. Компания занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Руководитель, владелец и бенефициар — Владимир Сафронов.
Организация «Белдорстрой» зарегистрирована в Белгороде с 2004 года. Отрасль — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Николай Степашов. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 52,9 млн рублей. Принадлежит организация Николаю Степашову (51% доли в УК) и Владимиру Степашову (49%).
Организация «СК Формула» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «СК» и попросила взыскать неосновательное обогащение в размере 7,4 млн рублей. Суд оставил заявление без движения и дал время до 19 сентября представить все необходимые документы.
Справка. Строительная компания «Формула» зарегистрирована в Воронеже с 2017 года и занимается разборкой и сносом зданий. Руководитель и бенефициар — Андрей Пантак. Он же является владельцем. Убыток фирмы по итогам 2022 года составил 340 тысяч рублей.
Фирма «СК» работает в Белгороде с 2018 года. Отрасль — вспомогательная деятельность, связанная с перевозками. Руководитель, владелица и бенефициар — Надежда Чистюхина.
Компания «Кирано» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Фонду ЖКХ Белгородской области. Истец попросил взыскать авансовые платежи по договору в размере 10,9 млн рублей. Иск суд принял. Стороны встретятся на собеседовании 12 октября.
Справка. Компания «Кирано» зарегистрирована в Пензе с 2019 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Роланди Ломидзе. В 2022 году чистая прибыль организации составила 436 тысяч рублей.
УФНС России по Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании фирмы «Альянс Строй» банкротом. Сумма требований составляет свыше 300 000 рублей, и они не были исполнены в течение трёх месяцев. Первое заявление истца оставили без движения. Однако ведомство устранило недостатки, и суд иск принял. Заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом пройдёт 13 сентября.
Министерство ЖКХ Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с двумя исками к фирме «Стройбелмонтаж». В первом ведомство попросило взыскать 6,2 млн рублей аванса по госконтракту, штраф, проценты и пени (всего 7,4 млн рублей). Во втором — взыскать 7,3 млн рублей аванса по госконтракту, также штраф, проценты и пени (всего 8,8 млн рублей). С первого раза два заявления не приняли, однако после устранения недочётов суд иски принял. Собеседования состоятся 1 ноября.
Также из-за ненадлежащего исполнения обязательств по госконтракту ведомство попросило взыскать с «Стройбелмонтаж» 7,7 млн рублей, штраф, проценты и пени. Общая сумма составила 9,1 млн рублей. Но данное заявление суд оставил без движения. У минЖКХ есть время до 21 сентября исправить все недочёты.
Справка. Организация «Стройбелмонтаж» работает в Белгороде с 2017 года. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, бенефициар и владелец — Роман Гладков. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 498 тысяч рублей.
«Корочанский плодопитомник» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к СПК «Зелёный Гай». Истец попросил взыскать 14,2 млн рублей задолженности, неустойку и пени. Суд иск принял и назначил по делу предварительное заседание на 28 сентября.
Справка. «Корочанский плодопитомник» зарегистрирован в Белгородской области в 2001 году. Организация занимается выращиванием семечковых и косточковых культур. Руководитель — Галина Городова, а бенефициар и владелица — Елена Шайдорова. В 2022 году чистая прибыль плодопитомника составила 16,3 млн рублей.
СПК «Зелёный Гай» работает в Тамбовской области с 1992 года. Отрасль — выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов. Руководитель — Виктор Городов. Убыток кооператива по итогам 2022 года составил 41 млн рублей.
Специализированный застройщик «Вега» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к УФНС России по Белгородской области. Компания потребовала взыскать с ведомства излишне уплаченную сумму налога в размере 17,4 млн рублей и госпошлину за рассмотрение настоящего дела в размере 110 тысяч рублей. Заявление суд принял. Собеседование состоится 21 сентября.
Справка. Специализированный застройщик «Вега» работает в Белгороде с 2009 года. Руководитель — Моисей Фрейдцис. Убыток организации по итогам 2022 года составил 60 млн рублей. Принадлежит фирма Моисею Фрейдцису и Александру Фрейдцису.