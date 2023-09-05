«Вега» против налоговой, компания из Пензы — против фонда ЖКХ: арбитраж августа

Министерство ЖКХ Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с двумя исками к фирме «Стройбелмонтаж». В первом ведомство попросило взыскать 6,2 млн рублей аванса по госконтракту, штраф, проценты и пени (всего 7,4 млн рублей). Во втором — взыскать 7,3 млн рублей аванса по госконтракту, также штраф, проценты и пени (всего 8,8 млн рублей). С первого раза два заявления не приняли, однако после устранения недочётов суд иски принял. Собеседования состоятся 1 ноября.