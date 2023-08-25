Белгородский застройщик «Вега» требует с налоговой через суд 17,4 млн рублей

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Специализированный застройщик «Вега» подал исковое заявление в Арбитражный суд к Управлению федеральной налоговой службы Белгородской области. Известно, что сумма искового требования составляет 17 488 679 рублей. Отметим, что категория дела касается возврата из бюджета средств, излишне взысканных налоговыми органами либо излишне уплаченных налогоплательщиками. Подробности дела пока неизвестны.
Недавно стало известно, что с февраля прошлого года предприятия, зарегистрированные на граждан Украины, но ведущие деятельность на территории Белгородской области, заплатили на 60% налогов меньше.