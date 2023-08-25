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Белгородский застройщик «Вега» требует с налоговой через суд 17,4 млн рублей

Белгородский застройщик «Вега» требует с налоговой через суд 17,4 млн рублей

25 августа 2023, 08:27
Фото: 1MI
Дело появилось на сайте Арбитражного суда Белгородской области. Иск подала компания ООО «Специализированный застройщик „Вега“».

Специализированный застройщик «Вега» подал исковое заявление в Арбитражный суд к Управлению федеральной налоговой службы Белгородской области. Известно, что сумма искового требования составляет 17 488 679 рублей. Отметим, что категория дела касается возврата из бюджета средств, излишне взысканных налоговыми органами либо излишне уплаченных налогоплательщиками. Подробности дела пока неизвестны.

Недавно стало известно, что с февраля прошлого года предприятия, зарегистрированные на граждан Украины, но ведущие деятельность на территории Белгородской области, заплатили на 60% налогов меньше.

Принадлежащие украинцам белгородские компании заплатили меньше налогов
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