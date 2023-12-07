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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Белгородский застройщик «Вега» судится с «Белгороддорстроем» из-за выполненных работ

Белгородский застройщик «Вега» судится с «Белгороддорстроем» из-за выполненных работ

7 декабря 2023, 06:28
Фото: Midjourney
В суд обратилась строительная компания «СЗ Вега». От ответчика поступил отзыв на исковое заявление. Дело назначили к разбирательству.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, компания «СЗ ВЕГА» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Белгороддорстрой» и потребовала устранить недостатки работ, которые были выполнены по договору подряда. Подробностей в документах суда на момент публикации не сообщается.

В предварительном заседании представитель истца требования поддержал в полном объёме и попросил приобщить в материалы дела дополнительные доказательства по спору.

С помощью сервиса подачи документов в электронном виде от ответчика поступил отзыв на иск. Суд отзыв в материалы дела приобщил. В ходе предварительного заседания представитель ответчика исковые требования не признал.

Суд назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

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