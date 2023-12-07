Белгородский застройщик «Вега» судится с «Белгороддорстроем» из-за выполненных работ

Согласно картотеке дел, компания «СЗ ВЕГА» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Белгороддорстрой» и потребовала устранить недостатки работ, которые были выполнены по договору подряда. Подробностей в документах суда на момент публикации не сообщается.