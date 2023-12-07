Белгородский застройщик «Вега» судится с «Белгороддорстроем» из-за выполненных работ

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Согласно картотеке дел, компания «СЗ ВЕГА» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Белгороддорстрой» и потребовала устранить недостатки работ, которые были выполнены по договору подряда. Подробностей в документах суда на момент публикации не сообщается.
В предварительном заседании представитель истца требования поддержал в полном объёме и попросил приобщить в материалы дела дополнительные доказательства по спору.
С помощью сервиса подачи документов в электронном виде от ответчика поступил отзыв на иск. Суд отзыв в материалы дела приобщил. В ходе предварительного заседания представитель ответчика исковые требования не признал.
Суд назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.