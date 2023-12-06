Вместо благоустроенной могилы — суд: белгородец выиграл спор с ритуальной фирмой

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
11 апреля истец и ООО «Гранит31» заключили договор об оказании ритуальных услуг. Ответчик должен был до 10 июня благоустроить захоронение, а также изготовить и установить памятник. Полная стоимость работ составила 153 тыс. рублей, 100 тыс. из которых — предоплата.
К назначенному сроку ответчик не выполнил услугу. После обращения истца в полицию был назначен новый срок — 20 августа. Но и в этот раз компания не благоустроила территорию и не установила памятник. За всё время рабочие успели только залить фундамент и уложить блоки, однако выполнили работы некачественно, поэтому их придётся исправлять.
Суд частично удовлетворил иск. С компании «Гранит31» взыскали предоплату в 100 тыс. рублей и 104 тыс. рублей в качестве неустойки за нарушение сроков и компенсации морального вреда. Также ответчику придётся заплатить штраф в размере 102 тыс. рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил.