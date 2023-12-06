Вместо благоустроенной могилы — суд: белгородец выиграл спор с ритуальной фирмой

К назначенному сроку ответчик не выполнил услугу. После обращения истца в полицию был назначен новый срок — 20 августа. Но и в этот раз компания не благоустроила территорию и не установила памятник. За всё время рабочие успели только залить фундамент и уложить блоки, однако выполнили работы некачественно, поэтому их придётся исправлять.