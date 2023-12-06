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Published Сегодня, 11:04

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Суд

Вместо благоустроенной могилы — суд: белгородец выиграл спор с ритуальной фирмой

6 декабря 2023, 11:04
Фото: 1MI
Суд

Ритуальная фирма не хотела отдавать деньги белгородцу за невыполненные работы

«Гранит31» два раза не выполнил в срок договор и отказался возвращать предоплату. Корочанский районный суд встал на сторону истца.

11 апреля истец и ООО «Гранит31» заключили договор об оказании ритуальных услуг. Ответчик должен был до 10 июня благоустроить захоронение, а также изготовить и установить памятник. Полная стоимость работ составила 153 тыс. рублей, 100 тыс. из которых — предоплата.

К назначенному сроку ответчик не выполнил услугу. После обращения истца в полицию был назначен новый срок — 20 августа. Но и в этот раз компания не благоустроила территорию и не установила памятник. За всё время рабочие успели только залить фундамент и уложить блоки, однако выполнили работы некачественно, поэтому их придётся исправлять.

Суд частично удовлетворил иск. С компании «Гранит31» взыскали предоплату в 100 тыс. рублей и 104 тыс. рублей в качестве неустойки за нарушение сроков и компенсации морального вреда. Также ответчику придётся заплатить штраф в размере 102 тыс. рублей.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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#Белгородская область#Корочанский район#Могила#Памятник#Суд#Ритуальные услуги#Белгород#Александра Склярова
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