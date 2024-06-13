Белгородский застройщик «Вега» и налоговая не поделили 17,5 млн: пришлось судиться

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Белгородский «Специализированный застройщик „Вега““ не смог взыскать через суд 17,5 млн рублей с УФНС по Белгородской области.
«Вега» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с требованием взыскать в налоговой службы излишне уплаченный налог в размере 17 млн 497 тыс. 679 рублей и 110 тысяч рублей госпошлины.
Суд в исковых требованиях отказал в полном объёме. Решение может быть обжаловано в течении месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Отметим, что суд начался ещё в сентябре 2023 года, но откладывался как минимум шесть раз.
Напомним, что ранее стало известно о ещё одних судебных разбирательствах «Веги». На этот раз с мэрией Белгорода. Судились они из-за участка на Гражданском проспекте, на котором «Вега» не смогла снести аварийное жильё и построить новое.