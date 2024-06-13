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Published Сегодня, 08:46

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Updated Сегодня, 08:55

Застройщик «Вега» не смог взыскать 17,5 млн рублей с белгородского УФНС

Белгородский застройщик «Вега» и налоговая не поделили 17,5 млн: пришлось судиться

13 июня 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney

Застройщик «Вега» не смог взыскать 17,5 млн рублей с белгородского УФНС

«Вега» обратилась в суд для возврата излишне уплаченного налога. Суд исковые требования не удовлетворил. Что ещё известно о разбирательствах из документов в картотеке судебных дел арбитражного суда — читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Суд

Белгородский «Специализированный застройщик „Вега““ не смог взыскать через суд 17,5 млн рублей с УФНС по Белгородской области.

«Вега» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с требованием взыскать в налоговой службы излишне уплаченный налог в размере 17 млн 497 тыс. 679 рублей и 110 тысяч рублей госпошлины.

Суд в исковых требованиях отказал в полном объёме. Решение может быть обжаловано в течении месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Отметим, что суд начался ещё в сентябре 2023 года, но откладывался как минимум шесть раз.

Напомним, что ранее стало известно о ещё одних судебных разбирательствах «Веги». На этот раз с мэрией Белгорода. Судились они из-за участка на Гражданском проспекте, на котором «Вега» не смогла снести аварийное жильё и построить новое.

Из-за чего судятся застройщик «Вега» и мэрия Белгорода?
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#Алёна Мальцева#Суд#Арбитражный суд#Налог#Новости Белгорода#Налоговая служба#Белгород#Взыскание#Белгородский бизнес
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