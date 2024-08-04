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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

В Белгороде парень вернул хозяевам украденную девушкой сову

Украла девушка, вернул парень: странная история белгородской совы

4 августа 2024, 06:47
Фото: Кандинский

В Белгороде парень вернул хозяевам украденную девушкой сову

1 августа в редакцию Бел.Ру обратились жители Белгорода, которые показали, как на видео девушка уносит муляж совы из помещения на улице Железнякова. На следующий день сову вернули хозяевам.
Сюжет
Кража

Из помещения в торговом центре в Белгороде пропал муляж совы. Владельцы объекта проверили записи видеокамеры и заметили, что туда зашли две девушки, одна заметила сову и забрала её.

Видео прислали в редакцию Бел.Ру с сообщением, что в полицию заявление писать не хотят, но просят, чтобы птицу вернули на место. Через день так и произошло, только возвращать её пришла уже не девушка, а парень. Он вернул сову, извинился и молча ушёл.

Хорошо, когда такие недоразумения заканчиваются хэппи-эндом. А как вы думаете, зачем девушка унесла сову?

Зачем девушке понадобился муляж совы?
Видео: Кандинский
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