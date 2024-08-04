Украла девушка, вернул парень: странная история белгородской совы

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Из помещения в торговом центре в Белгороде пропал муляж совы. Владельцы объекта проверили записи видеокамеры и заметили, что туда зашли две девушки, одна заметила сову и забрала её.
Видео прислали в редакцию Бел.Ру с сообщением, что в полицию заявление писать не хотят, но просят, чтобы птицу вернули на место. Через день так и произошло, только возвращать её пришла уже не девушка, а парень. Он вернул сову, извинился и молча ушёл.
Хорошо, когда такие недоразумения заканчиваются хэппи-эндом. А как вы думаете, зачем девушка унесла сову?