Мальчик 12 лет ранен во время обстрела белгородского приграничья

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
1 августа во время очередного обстрела со стороны Украины в приграничной Новой Таволжанке ранения получил 12-летний ребёнок. Осколки попали ему в левое бедро. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в областную клиническую больницу.
Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Мальчика поместили в реанимацию для динамического наблюдения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Напомним, по состоянию на 29 июля в Белгородской области от обстрелов ВСУ были ранены или убиты 60 детей. Больше всего пострадавших было в мае — 21.