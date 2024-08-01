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Published Сегодня, 19:56

Modified Сегодня, 19:58

Updated Сегодня, 19:58

Мальчик 12 лет ранен во время обстрела белгородского приграничья

Мальчик 12 лет ранен во время обстрела белгородского приграничья

1 августа 2024, 19:56
Фото: Изображение Midjourney
Произошло это после взрыва боеприпаса в Новой Таволжанке в Шебекинском округе, рассказал Вячеслав Гладков.
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Обстрел

1 августа во время очередного обстрела со стороны Украины в приграничной Новой Таволжанке ранения получил 12-летний ребёнок. Осколки попали ему в левое бедро. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в областную клиническую больницу.

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Мальчика поместили в реанимацию для динамического наблюдения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, по состоянию на 29 июля в Белгородской области от обстрелов ВСУ были ранены или убиты 60 детей. Больше всего пострадавших было в мае — 21.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Новая таволжанка#Обстрел#ВСУ#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#Ранен ребёнок
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