Ранены двое: что ещё известно о массированной атаке беспилотников?

Также под ударом оказались Нежеголь, Ржевка и Муром. В первом селе загорелась кровля дома после того, как с FPV-дрона сбросили взрывное устройство. В Ржевке горела сухая трава из-за сброшенного с БПЛА боеприпаса. В Муроме один беспилотник атаковал частный дом, второй — взорвался в огороде.