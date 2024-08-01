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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг

Ранены двое: что ещё известно о массированной атаке беспилотников?

1 августа 2024, 09:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг

Два человека ранены после атаки беспилотников в Шебекинском горокруге

Пострадавшие — водитель и пассажир автобуса в Шебекино. Беспилотники несколько раз атаковали столицу приграничного муниципалитета. Кроме того, под ударом оказались Нежеголь, Ржевка и Муром. Есть последствия.

Шебекинский горокруг пережил массированную атаку беспилотников. Есть разрушения и пострадавшие.

Ранены два человека — водитель и пассажир автобуса в Шебекино. Мужчину уже отпустили на амбулаторное лечение. У него осколочное ранение шеи. Женщину везут в горбольницу № 2 Белгорода. У пострадавшей — осколочные ранения груди и рук.

Помимо самого автобуса, повреждён стоявший рядом автомобиль — его посекло осколками.

Второй беспилотник в Шебекино ударил по машине, припаркованной у одного из инфраструктурных объектов. Кроме авто, пострадало здание — в нём выбиты окна и посечён фасад.

Третий дрон в Шебекино взорвался на парковке производственного предприятия. Повреждено более 10 машин.

Также под ударом оказались Нежеголь, Ржевка и Муром. В первом селе загорелась кровля дома после того, как с FPV-дрона сбросили взрывное устройство. В Ржевке горела сухая трава из-за сброшенного с БПЛА боеприпаса. В Муроме один беспилотник атаковал частный дом, второй — взорвался в огороде.

Напомним, что около полудня в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге дважды объявляли ракетную опасность.

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокругПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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