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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

Закрытый занавес в гипермаркете «Европа»

Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?

19 июля 2024, 13:17
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Закрытый занавес в гипермаркете «Европа»

Белгородцы заметили в «Сити Молле» закрытую «Европу»

В июне появились слухи, что в «Сити Молле» закрывается супермаркет «Европа». Однако сомнения вызывало то, что магазин всё же продолжает платить ТЦ за аренду и хочет проработать вопрос расширения ассортимента. Сегодня в Сети появилось фото закрытого занавеса.

В конце июня мы рассказывали о том, что происходит в ТЦ «Сити Молл» с гипермаркетом «Европа». Были слухи, что его закрывают. Об этом говорили некоторые сотрудники магазина. Кто-то всё же утверждал, что работу гипермаркет не будет прекращать.

В торговом центре сообщали, что «Европа» всё ещё арендует у них помещение. Управляющая компания обсуждала с руководством рестогипермаркета, как расширить ассортимент и увеличить выбор товаров.

Что же случилось дальше? Сегодня, кажется, развеялись сомнения по поводу дальнейшей работы организации. В Telegram-канале «Электромир Максимова» опубликовали фото, на котором занавес магазина опущен. Это временно или навсегда? Подробной информации по этому поводу нет.

«Европа» в «Сити Молле» в Белгороде закрывается? Что известно на данный момент
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