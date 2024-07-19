Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?

В конце июня мы рассказывали о том, что происходит в ТЦ «Сити Молл» с гипермаркетом «Европа». Были слухи, что его закрывают. Об этом говорили некоторые сотрудники магазина. Кто-то всё же утверждал, что работу гипермаркет не будет прекращать.