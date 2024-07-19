Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В конце июня мы рассказывали о том, что происходит в ТЦ «Сити Молл» с гипермаркетом «Европа». Были слухи, что его закрывают. Об этом говорили некоторые сотрудники магазина. Кто-то всё же утверждал, что работу гипермаркет не будет прекращать.
В торговом центре сообщали, что «Европа» всё ещё арендует у них помещение. Управляющая компания обсуждала с руководством рестогипермаркета, как расширить ассортимент и увеличить выбор товаров.
Что же случилось дальше? Сегодня, кажется, развеялись сомнения по поводу дальнейшей работы организации. В Telegram-канале «Электромир Максимова» опубликовали фото, на котором занавес магазина опущен. Это временно или навсегда? Подробной информации по этому поводу нет.