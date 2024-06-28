«Европа» в «Сити Молле» в Белгороде закрывается? Что известно на данный момент

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
26 июня в Telegram-канале «Электромир Максимова» сообщили, что в ТРК «Сити Молл Белгородский» закрывается гипермаркет «Европа». Сотрудник магазина эту информацию подтвердил.
«А жаль, замах был серьёзный, открытая кухня и т. п. На 60 лет Октября меньше и выбор так себе», — написал автор канала.
Позже в «Сити Молле» рассказали каналу «Белгород №1», что договор аренды с «Европой» продолжает действовать. «Управляющей компанией „Сити Молла“ ведутся переговоры с руководством рестогипермаркета о восстановлении ассортимента и более широкого предложения продуктов», — пояснили в ТРК.
Один из сотрудников при этом уточнил, что магазин обещали не закрывать, но обещание не сдержали. Комментариев от представителей «Европы» на данный момент не поступало.
Журналисты Бел.Ру также обратились за комментарием к представителям торгового центра. Представитель передала наш запрос ответственному лицу, но спустя несколько дней ожиданий с нами так никто и не связался. Мы также направили письмо в компанию «Европа» через форму обратной связи. На момент публикации ответа не было.
Напомним, ранее «Сити Молл» через суд добился выплаты за аренду помещения и компенсацию за просроченный платёж от «М.Видео». Владельцы ответчика не стали платить аренду за сентябрь 2023 года из-за расширения «ДНС». Бел.Ру в «М.Видео» заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.
Стоит отметить, что «Сити Молл» (компания «Южный полюс») принадлежит Ольге Савченко (81,07% доли в УК) и Лине Зотовой (18,93%). По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 235 млн рублей, а выручка от продажи — 860 млн рублей.
Что касается компании «Европа», по данным аналитической системы «Чеkko», фирма принадлежит Ольге Николаевне Полторацкой (16,33%), Ольге Алексеевне Полторацкой (32,67%) и группе компаний «Промресурс» (51%). За 2023 год чистая прибыль «Европы» составила 439,7 млн рублей, а выручка — 28 млрд рублей.