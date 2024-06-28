«Европа» в «Сити Молле» в Белгороде закрывается? Что известно на данный момент

Журналисты Бел.Ру также обратились за комментарием к представителям торгового центра. Представитель передала наш запрос ответственному лицу, но спустя несколько дней ожиданий с нами так никто и не связался. Мы также направили письмо в компанию «Европа» через форму обратной связи. На момент публикации ответа не было.