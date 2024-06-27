Задолжал ещё и «Остин»? «Сити Молл» в Белгороде снова подал в суд на арендатора

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Согласно картотеке дел, компания «Южный полюс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Остин». Заявление подали 21 июня. Сумма исковых требований превышает 23 млн рублей.
Пока подробностей нет. Известно, что дело рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям» в суде первой инстанции.
Напомним, ранее «Сити Молл» через суд добился выплаты за аренду помещения и компенсацию за просроченный платёж от «М.Видео». Владельцы «М.Видео» не стали платить аренду за сентябрь 2023 года из-за расширения «ДНС».
Стоит отметить, что «Сити Молл» (компания «Южный полюс») принадлежит Ольге Савченко (81,07% доли в УК) и Лине Зотовой (18,93%). По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 235 млн рублей, а выручка от продажи — 860 млн рублей.