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«Сити Молл» в Белгороде подал миллионный иск к компании «Остин»

Задолжал ещё и «Остин»? «Сити Молл» в Белгороде снова подал в суд на арендатора

27 июня 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

«Сити Молл» в Белгороде подал миллионный иск к компании «Остин»

В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции. Истцом выступает фирма «Южный полюс», которой принадлежит торговый комплекс «Сити Молл».

Согласно картотеке дел, компания «Южный полюс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Остин». Заявление подали 21 июня. Сумма исковых требований превышает 23 млн рублей.

Пока подробностей нет. Известно, что дело рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям» в суде первой инстанции.

Напомним, ранее «Сити Молл» через суд добился выплаты за аренду помещения и компенсацию за просроченный платёж от «М.Видео». Владельцы «М.Видео» не стали платить аренду за сентябрь 2023 года из-за расширения «ДНС».

Стоит отметить, что «Сити Молл» (компания «Южный полюс») принадлежит Ольге Савченко (81,07% доли в УК) и Лине Зотовой (18,93%). По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 235 млн рублей, а выручка от продажи — 860 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Выручка#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Чистая прибыль#Белгород#Экономические споры#Лина Зотова#Южный полюс#ДНС
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