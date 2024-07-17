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Беспилотник

Спасатель ранен в результате атаки дрона на Черноземье

17 июля 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Сотрудник пожарной части пострадал при обстреле Курской области

Минувшей ночью атаке ВСУ подвергся поселок Тёткино Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части. Ранен дежурный спасатель. Повреждено несколько единиц транспорта. Подробности сообщило издание «Курские известия».

Ночью с 16 на 17 июля ВСУ с помощью дрона атаковали посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части. Пострадал дежурный спасатель.

Он был доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказали первую помощь. В результате атаки коптера также повреждены служебный грузовой и личный автомобили.

Похожие случаи произошли и в Белгородской области. 1 июля в Шебекино после атаки беспилотника на автомобиль пострадал сотрудник МЧС, который прибыл на место, чтобы потушить возгорание.

А в марте под обстрел попало здание пожарно-спасательной части, в результате чего были ранены двое сотрудников МЧС.

Напомним, вчера утром посёлок Тёткино опять попал под обстрел. БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранен мирный житель, есть разрушения.

Сотрудник МЧС пострадал при повторной атаке беспилотника ВСУ под Белгородом
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Пострадавший#Черноземье#Пожарная часть#Дрон#Приграничье#Атака#СВО#Тёткино#Глушковский район
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