Спасатель ранен в результате атаки дрона на Черноземье

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Ночью с 16 на 17 июля ВСУ с помощью дрона атаковали посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части. Пострадал дежурный спасатель.
Он был доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказали первую помощь. В результате атаки коптера также повреждены служебный грузовой и личный автомобили.
Похожие случаи произошли и в Белгородской области. 1 июля в Шебекино после атаки беспилотника на автомобиль пострадал сотрудник МЧС, который прибыл на место, чтобы потушить возгорание.
А в марте под обстрел попало здание пожарно-спасательной части, в результате чего были ранены двое сотрудников МЧС.
Напомним, вчера утром посёлок Тёткино опять попал под обстрел. БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранен мирный житель, есть разрушения.