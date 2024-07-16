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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Беспилотник

Мирный житель ранен после атаки ВСУ в Черноземье

16 июля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Курской области коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом

Утром 16 июля ВСУ атаковали ещё один регион России — Курскую область. В посёлке Тёткино БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом. В результате пострадал мирный житель, сообщают «Курские известия».

Как пишет издание, утром во вторник, 16 июля, в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на один из домов.

В результате атаки пострадал местный житель, ему оказывают первую медицинскую помощь.

Взрывом повреждены крыша и окна дома, где он проживал. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что собственнику окажут помощь в ремонте и восстановлении жилья.

Напомним, что вчера, 15 июля, на Белгородскую область также было совершено нападение с использованием дронов и беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя, а последствия атаки были зафиксированы в нескольких муниципалитетах региона.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Пострадавший#Черноземье#Приграничье#Атака#Беспилотники#Тёткино#Дроны#Мирные жители#Алексей Смирнов
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