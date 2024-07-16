Мирный житель ранен после атаки ВСУ в Черноземье

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Как пишет издание, утром во вторник, 16 июля, в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на один из домов.
В результате атаки пострадал местный житель, ему оказывают первую медицинскую помощь.
Взрывом повреждены крыша и окна дома, где он проживал. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что собственнику окажут помощь в ремонте и восстановлении жилья.
Напомним, что вчера, 15 июля, на Белгородскую область также было совершено нападение с использованием дронов и беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя, а последствия атаки были зафиксированы в нескольких муниципалитетах региона.