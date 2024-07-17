Около десяти домов пострадало при обстреле курского приграничья

Под обстрел попал посёлок Тёткино. Всего здесь насчитали восемь прилётов. Под огнём ВСУ была и Елизаветовка: в этом случае о последствиях пока ничего не известно, сообщил губернатор Роман Старовойт.