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Тёткино

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Спасатель ранен в результате атаки дрона на Черноземье
Минувшей ночью атаке ВСУ подвергся поселок Тёткино Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части. Ранен дежурный спасатель. Повреждено несколько единиц транспорта. Подробности сообщило издание «Курские известия».
17 июля, 06:51
Мирный житель ранен после атаки ВСУ в Черноземье
Утром 16 июля ВСУ атаковали ещё один регион России — Курскую область. В посёлке Тёткино БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом. В результате пострадал мирный житель, сообщают «Курские известия».
16 июля, 07:19
Достаётся не только Белгороду: в курском приграничье ранен мирный житель
19 июня, 11:36
2023
ВСУ обстреляли район спиртзавода: смертельно ранен водитель погрузчика
В Курской области под обстрел попал приграничный посёлок Тёткино. Снаряды прилетели в район спиртзавода. Рабочий получил ранение и умер до приезда скорой помощи, сообщил губернатор Роман Старовойт.
14 сентября 2023, 08:38
Частный дом пострадал во время обстрела курского приграничья
ВСУ вновь атаковали приграничный посёлок Тёткино. Никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
26 июля 2023, 07:45
Около десяти домов пострадало при обстреле курского приграничья
Под обстрел попал посёлок Тёткино. Всего здесь насчитали восемь прилётов. Под огнём ВСУ была и Елизаветовка: в этом случае о последствиях пока ничего не известно, сообщил губернатор Роман Старовойт.
10 июля 2023, 07:13
Школа и дом пострадали при обстреле Курской области
Под огонь попал приграничный посёлок Тёткино. Всего в населённом пункте насчитали 12 прилётов, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
5 июля 2023, 06:56
Два посёлка в Курской области попали под огонь ВСУ
Под обстрелом утром 19 июня оказались населённые пункты Тёткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет, но есть повреждения, пишут «Курские известия».
19 июня 2023, 06:47
Семь домов пострадало в результате обстрелов курского приграничья
Под огонь ВСУ в очередной раз попал посёлок Тёткино. Зафиксировали десять прилётов. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщают «Курские известия».
2 мая 2023, 07:33
ВСУ обстреляли Курскую область: есть погибший и пострадавший
Пять прилётов зафиксировали в Тёткино Курской области. Один человек погиб, ещё один пострадал, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
2 марта 2023, 10:00
2022
Не менее 15 прилётов зафиксировали в приграничье Курской области
13 октября 2022, 14:00

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