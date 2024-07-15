Заработает ли пострадавший от обстрела перинатальный центр на Харгоре в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Жители Белгорода интересуются, когда планируется открытие перинатального центра, расположенного на улице Архиерейской.
В Белгородской областной клинической больнице святителя Иоасафа сообщили, что решение об открытии центра принимает оперативный штаб региона.
Напомним, что утром 22 марта 2024 года Белгород подвергся обстрелу. Один из снарядов попал на территорию перинатального центра. Главный врач областной больницы Роман Проценко сообщил, что среди пациентов и персонала никто не пострадал. Однако в медучреждении были повреждены окна, а также частично нарушено электроснабжение.