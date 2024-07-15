Заработает ли пострадавший от обстрела перинатальный центр на Харгоре в Белгороде?

Напомним, что утром 22 марта 2024 года Белгород подвергся обстрелу. Один из снарядов попал на территорию перинатального центра. Главный врач областной больницы Роман Проценко сообщил, что среди пациентов и персонала никто не пострадал. Однако в медучреждении были повреждены окна, а также частично нарушено электроснабжение.