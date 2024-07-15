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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Перинатальный центр на Архиерейской в Белгороде

Заработает ли пострадавший от обстрела перинатальный центр на Харгоре в Белгороде?

15 июля 2024, 13:05
Фото: bel.ru
Перинатальный центр на Архиерейской в Белгороде

В белгородском оперштабе ответили на вопрос об открытии перинатального центра

Жители Белгорода интересуются, когда будет открыт перинатальный центр на улице Архиерейской. В марте 2024 года на территорию медучреждения прилетел снаряд. В областной больнице Святителя Иоасафа белгородцам ответили, кто принимает решение об открытии.

Жители Белгорода интересуются, когда планируется открытие перинатального центра, расположенного на улице Архиерейской.

В Белгородской областной клинической больнице святителя Иоасафа сообщили, что решение об открытии центра принимает оперативный штаб региона.

Напомним, что утром 22 марта 2024 года Белгород подвергся обстрелу. Один из снарядов попал на территорию перинатального центра. Главный врач областной больницы Роман Проценко сообщил, что среди пациентов и персонала никто не пострадал. Однако в медучреждении были повреждены окна, а также частично нарушено электроснабжение.

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#Валерия Колесникова#Город#Областная больница#Перинатальный центр#Новости Белгорода#Белгород#Оперативный штаб#Роман Проценко
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