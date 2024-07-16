Ярославль, Тула, Карачаево-Черкесия: куда готовы увезти белгородцев от обстрелов?

2,5 тысячи белгородцев из приграничья живут в ПВР

В приграничных районах Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка из-за регулярных обстрелов и атак со стороны ВСУ. Многие местные жители, хотя и не все, были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся во временных пунктах размещения как в самом регионе, так и за его пределами.