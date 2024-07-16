Ярославль, Тула, Карачаево-Черкесия: куда готовы увезти белгородцев от обстрелов?

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
На 16 июля в пунктах временного размещения остаются 2,5 тысячи жителей Белгородской области. Из них 1,5 тысячи размещены на территории региона, а ещё 1 тысяча жителей находятся за его пределами.
Белгородцы, вынужденные покинуть свои дома из-за обстрелов, отправились во Владимир, Воронеж, Ярославль, Тулу и Карачаево-Черкесию. В ближайшее время планируется увезти ещё 100 человек.
Недавно белгородцы задали вопрос о том, почему им не предоставляют жильё в пунктах временного размещения, расположенных в Московской области. Ответил оперштаб.