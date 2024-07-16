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Published Сегодня, 06:24

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ПВР

Ярославль, Тула, Карачаево-Черкесия: куда готовы увезти белгородцев от обстрелов?

16 июля 2024, 06:24
Фото: 1MI
ПВР

2,5 тысячи белгородцев из приграничья живут в ПВР

В приграничных районах Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка из-за регулярных обстрелов и атак со стороны ВСУ. Многие местные жители, хотя и не все, были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся во временных пунктах размещения как в самом регионе, так и за его пределами.

На 16 июля в пунктах временного размещения остаются 2,5 тысячи жителей Белгородской области. Из них 1,5 тысячи размещены на территории региона, а ещё 1 тысяча жителей находятся за его пределами.

Белгородцы, вынужденные покинуть свои дома из-за обстрелов, отправились во Владимир, Воронеж, Ярославль, Тулу и Карачаево-Черкесию. В ближайшее время планируется увезти ещё 100 человек.

Недавно белгородцы задали вопрос о том, почему им не предоставляют жильё в пунктах временного размещения, расположенных в Московской области. Ответил оперштаб.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Воронеж#Тула#Ярославль#Белгород#Пункты временного размещения#Московская область#Приграничье#Карачаево-Черкесия#Пвр#Обстрелы
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