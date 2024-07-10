Готовы ли белгородцев разместить в Подмосковье?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Жители белгородского приграничья обратились с вопросом о том, когда они смогут воспользоваться временным жильём в Московской области.
В ответ на это в оперативном штабе сообщили, что вывоз пострадавших жителей региона в пункты временного размещения (ПВР) в других субъектах Российской Федерации осуществляется на основании соглашений, заключённых между правительством области и правительствами соответствующих регионов.
В настоящее время такие соглашения действуют только с Владимирской, Ярославской, Воронежской, Тульской областями и Карачаево-Черкесской Республикой. Поэтому на данный момент временный вывоз в ПВР Московской области не осуществляется.
Недавно стало известно что правительство РФ выделило средства из резервного фонда для регионов, чтобы они могли разместить беженцев в ПВР. В частности, Белгородской области было выделено 42,1 миллиона рублей.