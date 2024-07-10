Готовы ли белгородцев разместить в Подмосковье?

Пострадавшим от обстрелов белгородцам доступно размещение в пяти регионах России

Белгородцы поинтересовались, почему им не предоставляют временное жильё в пунктах временного размещения в Московской области. Они спросили, нельзя ли обеспечить людей жильём в Подмосковье. Белгородский оперативный штаб дал ответ на этот вопрос.