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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

ПВР

Готовы ли белгородцев разместить в Подмосковье?

10 июля 2024, 12:40
Фото: 1MI
ПВР

Пострадавшим от обстрелов белгородцам доступно размещение в пяти регионах России

Белгородцы поинтересовались, почему им не предоставляют временное жильё в пунктах временного размещения в Московской области. Они спросили, нельзя ли обеспечить людей жильём в Подмосковье. Белгородский оперативный штаб дал ответ на этот вопрос.

Жители белгородского приграничья обратились с вопросом о том, когда они смогут воспользоваться временным жильём в Московской области.

В ответ на это в оперативном штабе сообщили, что вывоз пострадавших жителей региона в пункты временного размещения (ПВР) в других субъектах Российской Федерации осуществляется на основании соглашений, заключённых между правительством области и правительствами соответствующих регионов.

В настоящее время такие соглашения действуют только с Владимирской, Ярославской, Воронежской, Тульской областями и Карачаево-Черкесской Республикой. Поэтому на данный момент временный вывоз в ПВР Московской области не осуществляется.

Недавно стало известно что правительство РФ выделило средства из резервного фонда для регионов, чтобы они могли разместить беженцев в ПВР. В частности, Белгородской области было выделено 42,1 миллиона рублей.

Белгородской области выделили 42,1 млн рублей на содержание беженцев
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#Валерия Колесникова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Подмосковье#Оперативный штаб#Московская область#Пвр#Временный вывоз
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