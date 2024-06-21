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Updated Сегодня, 15:48

Белгородской области выделили 42,1 млн рублей на содержание беженцев

Белгородской области выделили 42,1 млн рублей на содержание беженцев

21 июня 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
Регионам выделят деньги из резервного фонда правительства РФ на размещение беженцев в ПВР. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Сюжет
Беженцы

На содержание беженцев в ПВР Белгородской области выделят 42,1 млн рублей. Деньги поступят от правительства РФ.

Выплаты получат ещё четыре региона Центрального Черноземья: Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская. В общей сумме выделено более 292,75 млн рублей.

Средства пойдут на возмещение затрат региональных бюджетов на содержание беженцев. Также рассчитали сумму трат за сутки на одного человека: 913 рублей за проживание и 415 рублей на питание.

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#Ангелина Зиброва#Общество#Белгородская область#Беженцы#Белгород#Пвр
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