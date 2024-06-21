Белгородской области выделили 42,1 млн рублей на содержание беженцев

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
На содержание беженцев в ПВР Белгородской области выделят 42,1 млн рублей. Деньги поступят от правительства РФ.
Выплаты получат ещё четыре региона Центрального Черноземья: Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская. В общей сумме выделено более 292,75 млн рублей.
Средства пойдут на возмещение затрат региональных бюджетов на содержание беженцев. Также рассчитали сумму трат за сутки на одного человека: 913 рублей за проживание и 415 рублей на питание.