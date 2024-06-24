«Как в селе живём»: белгородцы возмущены графиком работы гипермаркетов

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Белгородцы недовольны графиком работы некоторых гипермаркетов и сетевых магазинов.
«А чем обосновано сокращение рабочего времени, например, гипермаркета „Линия“ и многих других магазинов? Как в селе живём, всё работает до 20:00», — написала Анна.
В мэрии ответили женщине, что время работы всех ТЦ установлено оперативным штабом Белгородской области в соответствии с оперативной обстановкой.
Напомним, ранее «Линия» на Харгоре уже закрывалась. Произошло это в марте на фоне сильнейших обстрелов ВСУ. После этого были прилёты рядом с торговой точкой.
Другие точки, например, ТРЦ «Сити Молл», также закрывались несколько раз после обстрелов, открывались полностью или частично, меняли формат работы.