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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Мэрия Белгорода объяснила изменение графика работы «Линии»

«Как в селе живём»: белгородцы возмущены графиком работы гипермаркетов

24 июня 2024, 14:25
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода объяснила изменение графика работы «Линии»

В Белгороде некоторые крупные ТЦ и сетевые магазины изменили график работы, стали закрываться раньше. В мэрии города объяснили, почему.

Белгородцы недовольны графиком работы некоторых гипермаркетов и сетевых магазинов.

«А чем обосновано сокращение рабочего времени, например, гипермаркета „Линия“ и многих других магазинов? Как в селе живём, всё работает до 20:00», — написала Анна.

В мэрии ответили женщине, что время работы всех ТЦ установлено оперативным штабом Белгородской области в соответствии с оперативной обстановкой.

Напомним, ранее «Линия» на Харгоре уже закрывалась. Произошло это в марте на фоне сильнейших обстрелов ВСУ. После этого были прилёты рядом с торговой точкой.

Другие точки, например, ТРЦ «Сити Молл», также закрывались несколько раз после обстрелов, открывались полностью или частично, меняли формат работы.

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#Валерия Колесникова#Город#Линия#Новости Белгорода#Магазины#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперативный штаб#ТЦ
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