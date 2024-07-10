Экономия: в мэрии Белгорода ответили на жалобу о грязных праздничных флагах

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Белгородцы интересуются: почему в столице региона до сих пор висят праздничные флаги ко Дню Победы? Раньше их снимали после 9 мая и хранили до 5 августа, но в этот раз почему-то не стали.
«Они же от ветра изнашиваются, от солнца выгорают, от пыли портятся и становятся грязными. Да и ощущение праздника нивелируется. Кто-то хочет подзаработать на замене флагов?» — написал Максим.
В администрации города ответили белгородцам, что решение не снимать флаги было принято в целях экономии.
В целях экономии бюджетных средств выполнено переходящее праздничное украшение города на весенне-летний период с учётом тематического обновления отдельных элементов на федеральные и региональные праздники (9 Мая, 12 июня и 5 Августа).
мэрия Белгорода
Позже в мэрии всё же пообещали заменить флаги до 12 июля.
Напомним, как должен был пройти праздник 9 Мая в Белгорода в 2024 году.