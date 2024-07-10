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Флаги к 9 мая на центральном проспекте Белгорода

Экономия: в мэрии Белгорода ответили на жалобу о грязных праздничных флагах

10 июля 2024, 10:18
Фото: svetodesign.com
Флаги к 9 мая на центральном проспекте Белгорода

Белгородцы просят обратить внимание на грязные праздничные флаги

Жители Белгорода в социальных сетях обратили внимание на то, что в городе до сих пор висят флаги, установленные к Дню Победы. Некоторые из них уже выцвели на солнце и сильно загрязнились. Администрация города прокомментировала ситуацию.

Белгородцы интересуются: почему в столице региона до сих пор висят праздничные флаги ко Дню Победы? Раньше их снимали после 9 мая и хранили до 5 августа, но в этот раз почему-то не стали.

«Они же от ветра изнашиваются, от солнца выгорают, от пыли портятся и становятся грязными. Да и ощущение праздника нивелируется. Кто-то хочет подзаработать на замене флагов?» — написал Максим.

В администрации города ответили белгородцам, что решение не снимать флаги было принято в целях экономии.

В целях экономии бюджетных средств выполнено переходящее праздничное украшение города на весенне-летний период с учётом тематического обновления отдельных элементов на федеральные и региональные праздники (9 Мая, 12 июня и 5 Августа).
мэрия Белгорода

Позже в мэрии всё же пообещали заменить флаги до 12 июля.

Напомним, как должен был пройти праздник 9 Мая в Белгорода в 2024 году.

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#Валерия Колесникова#Город#Администрация#Праздники#Новости Белгорода#Экономия#Белгород#Вячеслав Гладков#Флаги
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