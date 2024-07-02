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МЧС

Сотрудник МЧС пострадал при повторной атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

2 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI
МЧС
В понедельник, 1 июля, ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью БПЛА. После удара загорелся автомобиль. Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, чтобы потушить пожар, они попали под повторную атаку. Один сотрудник пострадал. Подробности сообщили в МЧС России.
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МЧС

Вечером 1 июля на парковке возле торгового центра в Шебекино произошёл взрыв. Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, который после этого загорелся.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, чтобы ликвидировать возгорание. Во время тушения они попали под повторный обстрел — на них сбросили взрывоопасный предмет.

В результате атаки пострадал водитель пожарного автомобиля, его госпитализировали. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, вчера в результате атаки ВСУ с помощью беспилотников в Шебекино пострадали два человека. Кроме того, повреждены фасад и кровля здания торгового центра.

Два человека ранены после атаки беспилотников ВСУ в Шебекино
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