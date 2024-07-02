Сотрудник МЧС пострадал при повторной атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

В понедельник, 1 июля, ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью БПЛА. После удара загорелся автомобиль. Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, чтобы потушить пожар, они попали под повторную атаку. Один сотрудник пострадал. Подробности сообщили в МЧС России.

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