Сотрудник МЧС пострадал при повторной атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Вечером 1 июля на парковке возле торгового центра в Шебекино произошёл взрыв. Беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, который после этого загорелся.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, чтобы ликвидировать возгорание. Во время тушения они попали под повторный обстрел — на них сбросили взрывоопасный предмет.
В результате атаки пострадал водитель пожарного автомобиля, его госпитализировали. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, вчера в результате атаки ВСУ с помощью беспилотников в Шебекино пострадали два человека. Кроме того, повреждены фасад и кровля здания торгового центра.