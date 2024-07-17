Водку глушим и «морковку» после обстрелов собираем: как живут люди в Грайвороне

Рядом с домом нашего собеседника живёт цыганская семья. Их дом пострадал от прилёта снаряда во двор: в здании выбило окна, а у самой земли на стене остался чёрный след гари. Развалило пристройку: дело, как выразился местный житель, «труба». Мало что осталось и от забора, обломки которого люди собирали при нас вручную.