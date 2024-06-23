Погибший и раненые: что известно о вчерашней атаке на Белгородскую область?

57 боеприпасов и пять БПЛА выпустили по 16 поселениям: по Дубовому, Комсомольскому, Майскому, Октябрьскому, Разумному, Весёлой Лопани, Красному Хутору, Нижнему Ольшанцу, Пушкарному, Салтыково, Стрелецкому, Таврово, Топлинке, Устинке, Шагаровке и Щетиновке. Всего повреждены четыре МКД, 11 частных дома, два коммерческих объекта, 50 автомобилей и три надворной постройки. В Устинке полностью сгорело почтовое отделение.