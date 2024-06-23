Погибший и раненые: что известно о вчерашней атаке на Белгородскую область?

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Под обстрел снова попали населённые пункты Белгородского района. В селе Салтыкова в результате атаки погиб мирный житель, который в этот момент находился на территории сельскохозяйственного предприятия.
57 боеприпасов и пять БПЛА выпустили по 16 поселениям: по Дубовому, Комсомольскому, Майскому, Октябрьскому, Разумному, Весёлой Лопани, Красному Хутору, Нижнему Ольшанцу, Пушкарному, Салтыково, Стрелецкому, Таврово, Топлинке, Устинке, Шагаровке и Щетиновке. Всего повреждены четыре МКД, 11 частных дома, два коммерческих объекта, 50 автомобилей и три надворной постройки. В Устинке полностью сгорело почтовое отделение.
Ещё один мирный житель пострадал в Борисовском районе: он в удовлетворительном состоянии находится в горбольнице №2 Белгорода. В муниципалитете повреждены три дома, одно авто и две постройки.
Второй мужчина пострадал в посёлке Красное Шебекинского округа. Его с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Всего по округу ВСУ выпустили 23 снаряда и 21 дрон-камикадзе. Повреждены пять авто, 13 частных домов, один гараж, один инфраструктурный объект связи и одна линия газоснабжения. В селе Нежеголь в результате прямого попадания снаряда разрушен нежилой частный дом.
В Грайворонском округе ВСУ выпустили 14 БПЛА и 19 боеприпасов на Грайворон, посёлки Горьковский и Чапаевский, а также сёла Безымено, Глотово, Головчино, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Сподарюшино, Козинка и Дунайка. Повреждены 13 домовладений, три авто, две надворные постройки и один соцобъект.
По посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Демидовка и Староселье выпустили четыре БПЛА и четыре боеприпаса. В Прилесье выбило окна в жилом доме и повредило один автомобиль.
В селе Старый Хутор Валуйского округа беспилотник сбросил взрывное устройство, а по хутору Старый Волокконовского района выпустили два артснаряда. Пострадавших и разрушений в этих населённых пунктах нет.
Отметим, что сегодня, 23 июня, ВСУ снова атаковали регион. В Грайвороне погиб мирный житель, ещё трое пострадали. В Белгороде и Белгородском районе после утренней ракетной опасности заметили несколько разрушений. Система ПВО сбила три реактивных снаряда РСЗО «Вампир».