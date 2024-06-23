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Сгоревшее отделение почты

«Ничего целого не осталось»: белгородцам показали сгоревшее из-за ВСУ отделение почты

23 июня 2024, 07:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Сгоревшее отделение почты

В Сети появились кадры сгоревшего из-за ВСУ почтового отделения под Белгородом

Административное здание попало под огонь ВСУ 22 июня — дрон сбросил на него взрывчатое устройство, из-за чего здание практически полностью сгорело. Кадры показали журналисты ГТРК «Белгород».
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. За вчерашний день регион попал под удар около 68 раз, зафиксированы различные разрушения, пострадали два белгородца и один — погиб.

Последствия одной из атак опубликовали в Сети: на кадрах журналистов — отделение почты, которое полностью сгорело в результате сброса боеприпаса с дрона в селе Устинка Белгородского района.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Враг ночью атаковал почтовое отделение, оно полностью сгорело. На него сбросили зажигательные боеприпасы, ничего целого здесь не осталось. Само здание также сильно пострадало. Сотрудников по понятным причинам внутри не было.
рассказал журналист ГТРК «Белгород»
Сгоревшее в результате атаки почтовое отделение
Видео: ГТРК «Белгород»
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