«Ничего целого не осталось»: белгородцам показали сгоревшее из-за ВСУ отделение почты

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. За вчерашний день регион попал под удар около 68 раз, зафиксированы различные разрушения, пострадали два белгородца и один — погиб.
Последствия одной из атак опубликовали в Сети: на кадрах журналистов — отделение почты, которое полностью сгорело в результате сброса боеприпаса с дрона в селе Устинка Белгородского района.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Враг ночью атаковал почтовое отделение, оно полностью сгорело. На него сбросили зажигательные боеприпасы, ничего целого здесь не осталось. Само здание также сильно пострадало. Сотрудников по понятным причинам внутри не было.
рассказал журналист ГТРК «Белгород»