Стали известны последствия утренней атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В результате утренней атаки в Белгороде повреждено остекление коммерческого объекта. Фотографию с последствиями опубликовали местные Telegram-каналы.
В Белгородском районе разрушения выявили в трёх населённых пунктах: в Никольском пробита крыша летней кухни, в Таврово пострадали навес частного дома и одно авто, в Дубовом — навес частного дома и два авто.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте продолжают работать оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, что ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе действовала с 11:12 до 11:28. Около 11:15 над регионом сбили три реактивных снаряда РСЗО «Вампир».