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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Повреждение остекления в Белгороде

Стали известны последствия утренней атаки ВСУ на Белгород

23 июня 2024, 09:36
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Повреждение остекления в Белгороде

Ряд разрушений выявили в Белгородской области после утренней атаки ВСУ

В 11:12 в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате утренней атаки в Белгороде повреждено остекление коммерческого объекта. Фотографию с последствиями опубликовали местные Telegram-каналы.

В Белгородском районе разрушения выявили в трёх населённых пунктах: в Никольском пробита крыша летней кухни, в Таврово пострадали навес частного дома и одно авто, в Дубовом — навес частного дома и два авто.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте продолжают работать оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе действовала с 11:12 до 11:28. Около 11:15 над регионом сбили три реактивных снаряда РСЗО «Вампир».

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