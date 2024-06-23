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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

Пострадавших при обстрелах белгородцев отправили на море и поселили в «бараках»

Живут в «бараках»? Раненных из-за ВСУ белгородцев удивили условия проживания на море

23 июня 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney

Пострадавших при обстрелах белгородцев отправили на море и поселили в «бараках»

Белгородцев, которые пострадали при обстрелах, отвезли на отдых в Джубгу и поселили в парк-отеле. Однако отдохнуть у жителей не получается: условия для проживания там оказались неподходящие. Ситуацию прокомментировал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Отдых

Белгородка рассказала, что пострадавших при обстрелах ВСУ поселили в обшитых металлическим сайдингом «бараках», вокруг которых идут ремонтные работы: по её словам, отдыхающие живут в переделанных под номера бараках для рабочих. В некоторых номерах парк-отеля «Джубга» ремонт тоже ещё продолжается, поэтому по всей территории очень шумно и грязно.

«Рядом живут и работают строители. Все развлечения для детей только за дополнительную плату. Даже лежаки отеля. Белгородцы всё должны оплачивать отдельно, кроме одного бассейна», — пожаловалась жительница.

На обращение в ходе прямого эфира отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник подтвердил, что белгородцы столкнулись с неподходящими для отдыха условиями, и пообещал расселить их в другие места.

Сейчас принимаются меры для того, чтобы помочь людям. Безусловно, в таких условиях находиться нельзя. Держим ситуацию на контроле. С Росмолодёжью будем проговаривать, чтобы ни в коем случае дальше у нас ситуация такая не повторялась.
Вячеслав Гладков
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