Живут в «бараках»? Раненных из-за ВСУ белгородцев удивили условия проживания на море

Белгородка рассказала, что пострадавших при обстрелах ВСУ поселили в обшитых металлическим сайдингом «бараках», вокруг которых идут ремонтные работы: по её словам, отдыхающие живут в переделанных под номера бараках для рабочих. В некоторых номерах парк-отеля «Джубга» ремонт тоже ещё продолжается, поэтому по всей территории очень шумно и грязно.