Живут в «бараках»? Раненных из-за ВСУ белгородцев удивили условия проживания на море

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Белгородка рассказала, что пострадавших при обстрелах ВСУ поселили в обшитых металлическим сайдингом «бараках», вокруг которых идут ремонтные работы: по её словам, отдыхающие живут в переделанных под номера бараках для рабочих. В некоторых номерах парк-отеля «Джубга» ремонт тоже ещё продолжается, поэтому по всей территории очень шумно и грязно.
«Рядом живут и работают строители. Все развлечения для детей только за дополнительную плату. Даже лежаки отеля. Белгородцы всё должны оплачивать отдельно, кроме одного бассейна», — пожаловалась жительница.
На обращение в ходе прямого эфира отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник подтвердил, что белгородцы столкнулись с неподходящими для отдыха условиями, и пообещал расселить их в другие места.
Сейчас принимаются меры для того, чтобы помочь людям. Безусловно, в таких условиях находиться нельзя. Держим ситуацию на контроле. С Росмолодёжью будем проговаривать, чтобы ни в коем случае дальше у нас ситуация такая не повторялась.
Вячеслав Гладков