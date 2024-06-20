Новые разрушения, не связанные с ВСУ, и 40 дней белгородской трагедии: итоги четверга

В Белгороде прошёл сильный ливень с порывами ветра до 24 м/с, в результате которого повреждения получили два автомобиля и провода уличного освещения на нескольких улицах. В городе упало множество деревьев: их заметили на Костюкова, Королёва, Некрасова, Магистральной, Губкина, 5 Августа, Горького, Есенина, 60 лет Октября, Щорса и на новой набережной в районе «Берегов».