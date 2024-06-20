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Обрушенный подъезд дома №55, а по улице Щорса в Белгороде

Новые разрушения, не связанные с ВСУ, и 40 дней белгородской трагедии: итоги четверга

20 июня 2024, 15:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный подъезд дома №55, а по улице Щорса в Белгороде
Сегодня, 20 июня, белгородцы обсуждали непогоду, бушевавшую в регионе, отменившееся заседание по делу бизнесмена Бобрицкого, а также 40 дней после трагедии, случившейся по улице Щорса, 55а, где при обстреле обрушился подъезд. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Непогода принесла разрушения

В Белгороде прошёл сильный ливень с порывами ветра до 24 м/с, в результате которого повреждения получили два автомобиля и провода уличного освещения на нескольких улицах. В городе упало множество деревьев: их заметили на Костюкова, Королёва, Некрасова, Магистральной, Губкина, 5 Августа, Горького, Есенина, 60 лет Октября, Щорса и на новой набережной в районе «Берегов».

В Разумном и Майском Белгородского района также были зафиксированы некоторые разрушения, а в Старом Осколе в микрорайонах Интернациональный и Олимпийский упали деревья.

В Строителе пострадала крыша частного дома, в селе Дмитриевка Яковлевского округа — крыша общежития местного колледжа, а в хуторе Жданов — крыша и фасад АЗС «Лукойл». В Шебекино повалило столб и деревья, что привело к частичному отключению электроэнергии в нескольких населённых пунктах.

Три бригады коммунальщиков уже начали устранять в Белгороде последствия непогоды.

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Что известно о деле Бобрицкого?

Белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями 174.1, часть 4, подпункты а, б («Легализация денежных средств в группе в особо крупном размере») и 160, часть 4 («Присвоение и растрата группой в особо крупном размере») УК РФ. Ранее он признал свою вину.

Сегодня, 20 июня, должно было состояться первое заседание по делу, однако его отложили. Причины такого решения неясны, но Бел.Ру стало известно, что дело будут рассматривать в особом режиме.

Дело рассматривается председателем суда Александром Сапроновым, защиту обвиняемого осуществляет адвокат Алексей Корябин, имеющий 11-летний стаж работы и три оправдательных приговора в своей карьере. Представителем потерпевшей стороны является Светлана Литвишко, руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города Белгорода.

Напомним, что Бобрицкого задержали в 2023 году вместе с бизнесменом Владимиром Тебекиным.

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40 дней после трагедии

Прошло 40 дней с трагедии, случившейся 12 мая на Харьковской горе в Белгороде, где из-за попадания обломка снаряда в дом по улице Щорса, 55а обрушился десятиэтажный подъезд. Тогда погибли 17 человек, включая троих детей.

На начало июня в медицинских учреждениях оставались трое пациентов, 14 человек выписали на амбулаторное лечение.

Напомним, что в июне похожая трагедия случилась в Шебекино: из-за попадания снаряда обрушился подъезд пятиэтажного дома, погибли пять человек.

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