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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Погибшие

Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шебекино 14 июня

15 июня 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Погибшие
Стали известны имена пяти погибших при обрушении дома в Шебекино при атаке ВСУ 14 июня. Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил, что из-под завалов достали тело ещё одного погибшего. Также в больнице скончалась женщина, у неё несколько раз останавливалось сердце, ранения были несовместимы с жизнью.

Белгородский Telegram-канал «Фонарь» опубликовал список имён погибших мирных жителей. Сегодня им сообщили имя пятой погибшей, скончавшейся в больнице. Ею была Людмила Николаевна Туркова. Ей было 77 лет, до выхода на пенсию она преподавала английский язык.

Также при обрушении дома на улице Железнодорожной в Шебекино погибли:

  • Викентий Николаевич Шпаковский, 87 лет;
  • Константин Леонидович Петровский, 65 лет;
  • Елена Ивановна Шихова, 62 года;
  • Владимир Иванович Шихов, 62 года.

Все известные новости об обрушении дома и пострадавших вы можете узнать из материалов Бел.Ру в сюжете «Обрушение дома в Шебекино 14 июня».

От всей редакции Бел.Ру приносим искренние соболезнования родственникам и близким погибших.

Количество погибших при обвале дома в Шебекино достигло пяти человек
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