Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шебекино 14 июня

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Белгородский Telegram-канал «Фонарь» опубликовал список имён погибших мирных жителей. Сегодня им сообщили имя пятой погибшей, скончавшейся в больнице. Ею была Людмила Николаевна Туркова. Ей было 77 лет, до выхода на пенсию она преподавала английский язык.
Также при обрушении дома на улице Железнодорожной в Шебекино погибли:
Все известные новости об обрушении дома и пострадавших вы можете узнать из материалов Бел.Ру в сюжете «Обрушение дома в Шебекино 14 июня».
От всей редакции Бел.Ру приносим искренние соболезнования родственникам и близким погибших.