Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шебекино 14 июня

Стали известны имена пяти погибших при обрушении дома в Шебекино при атаке ВСУ 14 июня. Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил, что из-под завалов достали тело ещё одного погибшего. Также в больнице скончалась женщина, у неё несколько раз останавливалось сердце, ранения были несовместимы с жизнью.

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