Мичуринский сквер не оправдал ожиданий? Белгородцы усомнились в качестве ремонта

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Белгороде делают реконструкцию сквера на улице Мичурина возле Свердловского районного суда. Правда, то, что видят уже сейчас белгородцы на месте работ, отличается от того, что было на рендерах в начале мая 2024 года.
Опоры, на которые установят навесы и декоративные конструкции, на плане выглядят достаточно тонкими, а в сквере используют массивные, которые явно шире, чем должны были быть по задумке дизайнеров.
«Сквер на ул. Мичурина. Ожидание-реальность. Ну явно уже не получится так, как в дизайн-проекте. Неужели по расчёту получились такие столбы? Там деревянные конструкции, почти нет снеговой нагрузки», — жалуется белгородец в Telegram-канале «Белгород №1. Люди».
Это не первый раз, когда у белгородцев появляются вопросы к общественному пространству. Там выпиливали деревья и убирали новую плитку.