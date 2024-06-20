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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Обустраиваемый в Белгороде сквер вызвал вопросы у горожан

Мичуринский сквер не оправдал ожиданий? Белгородцы усомнились в качестве ремонта

20 июня 2024, 11:56
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди».

Обустраиваемый в Белгороде сквер вызвал вопросы у горожан

Часть конструкций уже установили, но они совсем не похожи на те, что нарисованы в плане. Вместо тонких балок, как на рендере, установили очень широкие.
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Протест

В Белгороде делают реконструкцию сквера на улице Мичурина возле Свердловского районного суда. Правда, то, что видят уже сейчас белгородцы на месте работ, отличается от того, что было на рендерах в начале мая 2024 года.

Опоры, на которые установят навесы и декоративные конструкции, на плане выглядят достаточно тонкими, а в сквере используют массивные, которые явно шире, чем должны были быть по задумке дизайнеров.

«Сквер на ул. Мичурина. Ожидание-реальность. Ну явно уже не получится так, как в дизайн-проекте. Неужели по расчёту получились такие столбы? Там деревянные конструкции, почти нет снеговой нагрузки», — жалуется белгородец в Telegram-канале «Белгород №1. Люди».

Это не первый раз, когда у белгородцев появляются вопросы к общественному пространству. Там выпиливали деревья и убирали новую плитку.

Так выглядит сквер сейчасТак выглядит сквер сейчас
Сквер на планеСквер на плане
Так выглядит сквер сейчас
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
На благоустройство сквера на улице Попова в Белгороде потратят ещё 2,4 млн рублей
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#Алёна Мальцева#Город#Реконструкция#Протест#Белгород#Общественное пространство
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