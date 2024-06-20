Цветы, иконы, игрушки вновь несут к стихийному мемориалу у дома на Щорса в Белгороде

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Белгороде вспоминают жертв трагедии, произошедшей на улице Щорса. На 40-й день горожане вновь несут к стихийному мемориалу цветы, игрушки, свечи и иконы.
12 мая в многоквартирном доме на улице Щорса, 55а обрушился подъезд. Произошло это после обстрела ВСУ. По информации Минобороны РФ, в дом попал один из обломков ракеты «Точка-У».
Погибли в результате трагедии 17 человек. Среди жертв есть трое детей. Уже известны имена всех погибших.
По состоянию на начало июня в больницах оставались трое пациентов, пострадавших при атаке ВСУ 12 мая. 14 человек выписали под наблюдение врачей, завил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Выписали в том числе троих спасателей МЧС, пострадавших при повторном обрушении подъезда.
Похожая трагедия случилась спустя месяц в Шебекино. 14 июня город попал под обстрел, в результате атаки ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погибли пять человек. За помощью медиков недавно обратилась ещё одна пострадавшая при обрушении подъезда.