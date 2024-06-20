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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Стихийный мемориал на улице Щорса в Белгороде

Цветы, иконы, игрушки вновь несут к стихийному мемориалу у дома на Щорса в Белгороде

20 июня 2024, 09:28
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Стихийный мемориал на улице Щорса в Белгороде

40 дней прошло со дня трагедии на улице Щорса в Белгороде

12 мая после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, 55а. Погибло 17 человек. На 40-й день горожане вновь несут цветы и игрушки к месту трагедии, сообщили в региональном правительстве.

В Белгороде вспоминают жертв трагедии, произошедшей на улице Щорса. На 40-й день горожане вновь несут к стихийному мемориалу цветы, игрушки, свечи и иконы.

12 мая в многоквартирном доме на улице Щорса, 55а обрушился подъезд. Произошло это после обстрела ВСУ. По информации Минобороны РФ, в дом попал один из обломков ракеты «Точка-У».

Погибли в результате трагедии 17 человек. Среди жертв есть трое детей. Уже известны имена всех погибших.

По состоянию на начало июня в больницах оставались трое пациентов, пострадавших при атаке ВСУ 12 мая. 14 человек выписали под наблюдение врачей, завил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Выписали в том числе троих спасателей МЧС, пострадавших при повторном обрушении подъезда.

Похожая трагедия случилась спустя месяц в Шебекино. 14 июня город попал под обстрел, в результате атаки ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погибли пять человек. За помощью медиков недавно обратилась ещё одна пострадавшая при обрушении подъезда.

Стихийный мемориал на улице Щорса в БелгородеСтихийный мемориал на улице Щорса в Белгороде
Дом на улице Щорса в Белгороде, в котором произошла трагедияДом на улице Щорса в Белгороде, в котором произошла трагедия
Стихийный мемориал на улице Щорса в Белгороде
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
С момента обрушения части дома в Белгороде прошло 10 дней. Что известно сейчас?
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