Цветы, иконы, игрушки вновь несут к стихийному мемориалу у дома на Щорса в Белгороде

По состоянию на начало июня в больницах оставались трое пациентов, пострадавших при атаке ВСУ 12 мая. 14 человек выписали под наблюдение врачей, завил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Выписали в том числе троих спасателей МЧС, пострадавших при повторном обрушении подъезда.